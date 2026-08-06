Rodri da luz verde al Barça para negociar su fichaje con el Manchester City

El centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández ‘Rodri’ ha dado su visto bueno para que el Barcelona negocie su fichaje con el club inglés. Aunque la prioridad del Barça es reforzar la delantera, tal y como ha insistido públicamente el entrenador Hansi Flick, en las oficinas del Spotify Camp Nou ven una oportunidad de mercado en el jugador madrileño, de 30 años, que termina contrato el próximo verano.

La irrupción del conjunto azulgrana abre un nuevo escenario para el futuro de Rodri, que parecía dirigirse al Real Madrid. De hecho, según informaron varios medios, el jugador había alcanzado un acuerdo con el club blanco, pero el traspaso se había enfriado por las desavenencias económicas entre el Real Madrid y el Manchester City.

Flamante campeón del Mundial con España y MVP del torneo, al centrocampista le convence el proyecto deportivo azulgrana, del que ya forman parte ocho de sus compañeros en la selección (Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedro González ‘Pedri’, Ferran Torres y Lamine Yamal).

Rodri, Balón de Oro en 2024, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y su llegada reforzaría la medular, una parcela que el Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores: Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Pedro González ‘Pedri’, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong.

El jugador neerlandés, sin embargo, sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le obligará a estar de baja durante las próximas semanas -no se ha concretado el tiempo esperado de la recuperación- mientras sigue un tratamiento conservador.