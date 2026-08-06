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Rodri da luz verde al Barça para negociar su fichaje con el Manchester City DEPORTES

Rodri da luz verde al Barça para negociar su fichaje con el Manchester City

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EFE
Por : EFE Agencia de noticias en español
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El club azulgrana ve una oportunidad de mercado tras el enfriamiento de su posible traspaso al Real Madrid por desavenencias económicas. Al centrocampista, Balón de Oro y MVP del Mundial, le atraería el proyecto y la presencia de ocho compañeros de la selección española.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Rodri Hernández ha autorizado al Barcelona a negociar su fichaje con el Manchester City. Aunque la prioridad del técnico Hansi Flick es la delantera, el club ve una oportunidad ante la finalización de su contrato. El interés surge cuando su pase al Real Madrid se estancó por diferencias económicas. Al jugador, Balón de Oro 2024, le atrae el proyecto azulgrana y reencontrarse con ocho compañeros de la selección. Su llegada reforzaría un centro del campo que ya contaba con siete efectivos, pero que ahora afronta la baja de Frenkie de Jong por una rotura del ligamento interno.
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El centrocampista del Manchester City Rodrigo Hernández ‘Rodri’ ha dado su visto bueno para que el Barcelona negocie su fichaje con el club inglés. Aunque la prioridad del Barça es reforzar la delantera, tal y como ha insistido públicamente el entrenador Hansi Flick, en las oficinas del Spotify Camp Nou ven una oportunidad de mercado en el jugador madrileño, de 30 años, que termina contrato el próximo verano.

La irrupción del conjunto azulgrana abre un nuevo escenario para el futuro de Rodri, que parecía dirigirse al Real Madrid. De hecho, según informaron varios medios, el jugador había alcanzado un acuerdo con el club blanco, pero el traspaso se había enfriado por las desavenencias económicas entre el Real Madrid y el Manchester City.

Flamante campeón del Mundial con España y MVP del torneo, al centrocampista le convence el proyecto deportivo azulgrana, del que ya forman parte ocho de sus compañeros en la selección (Joan Garcia, Eric García, Pau Cubarsí, Gavi, Dani Olmo, Pedro González ‘Pedri’, Ferran Torres y Lamine Yamal).

Rodri, Balón de Oro en 2024, es considerado uno de los mejores jugadores del mundo en su posición y su llegada reforzaría la medular, una parcela que el Barcelona parecía tener bien cubierta con hasta siete jugadores: Pablo Páez Gavira ‘Gavi’, Pedro González ‘Pedri’, Fermín López, Marc Casadó, Dani Olmo, Marc Bernal y Frenkie de Jong.

El jugador neerlandés, sin embargo, sufre una rotura del ligamento lateral interno de la rodilla derecha que le obligará a estar de baja durante las próximas semanas -no se ha concretado el tiempo esperado de la recuperación- mientras sigue un tratamiento conservador.

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