Chileno acusado de racismo en Brasil sale de la cárcel y usará tobillera electrónica

El chileno acusado de racismo en Brasil deja la cárcel y tendrá que usar tobillera electrónica, informó este sábado emol.

Se trata de Germán Naranjo, exejecutivo chileno de la pesquera Landes, que fue detenido en mayo de 2026 en el aeropuerto de Guarulhos, en Brasil, tras protagonizar un vuelo de LATAM con insultos racistas y homofóbicos.

Naranjo cumplía prisión preventiva en la cárcel de Guarulhos, a las afueras de Sao Paulo.

De acuerdo con el fallo judicial, al que tuvo acceso Ex Ante, la jueza Fabiana Alves indicó: “Concedo la solicitud de la defensa y sustituyo la detención preventiva de Germán Andrés Naranjo Maldini con las siguientes medidas cautelares. Queda con prohibición de salir del país, con retención continua de su pasaporte”.

Según el documento, un certificado de arriendo de un departamento fue clave para que el imputado dejara la cárcel.

“La duración del contrato, un año, indica que el acusado tiene la intención de permanecer en el país para responder a los cargos”, se indica.

“La defensa adjuntó un contrato de alquiler estacional firmado por la esposa del acusado, que comienza el 24 de agosto de 2026 y finaliza el 24 de agosto de 2027. La duración del alquiler —un año— indica que el acusado tiene la intención de permanecer en el país para responder a la demanda. La descripción de la propiedad y el valor del alquiler indican una propiedad de alto nivel y confortable, compatible con el nivel de vida del acusado y, por lo tanto, refuerza la confianza en que será una propiedad destinada a su residencia permanente. Incluso hay comprobante de pago del primer monto del alquiler”, detalla el fallo.

En junio, la fiscalía le imputó cinco delitos que en conjunto suman hasta 14 años de cárcel: poner en riesgo la seguridad del transporte aéreo (2 a 5 años), realizar injurias raciales, homófobas y xenófobas (2 a 5 años), cometer desacato (6 meses a 2 años), resistirse al arresto (2 meses a 2 años) y amenazar a la policía (1 a 6 meses).