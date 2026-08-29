Paso de Los Libertadores reabrirá este lunes

El Paso de Los Libertadores será reabierto este lunes, informó este sábado radio Biobio.

Tras una reunión entre las coordinaciones chilena y argentina, las autoridades confirmaron que el paso fronterizo reabrirá este lunes 31 de agosto, aunque exclusivamente para el transporte terrestre de carga.

La medida regirá en ambos sentidos entre las 08:00 y las 20:00 horas de Chile, equivalente a las 09:00 y 21:00 horas de Argentina.

Más de 250 camiones continúan a la espera de la reapertura del Sistema Integrado Cristo Redentor del lado argentino, luego de que las malas condiciones meteorológicas obligaran a interrumpir el tránsito internacional durante los últimos días.

Decisión conjunta

La decisión fue adoptada luego de que los equipos técnicos de vialidad de ambos países entregaran informes favorables sobre la transitabilidad y las condiciones meteorológicas en la alta cordillera.

El alcalde de Los Andes, Manuel Rivera, comentó el impacto de estas interrupciones prolongadas en la economía local y la necesidad de establecer nuevos protocolos, además de incorporar tecnología para enfrentar los cambios meteorológicos.

“Es cierto que hay un impacto evidente y creo que lo que se ha evidenciado este fin de semana es por ahí donde tienen que aparecer los nuevos protocolos, porque yo creo que este es un tema que va para instalarse a propósito del cambio climático y que tiene que ser el gobierno los que tienen que enfrentar este tema de manera conjunta con los argentinos. ¿Y por qué te digo eso? Porque hay mucha tecnología que obviamente hay que incorporar para despejar el camino de una manera más rápida”.

Durante el fin de semana, en tanto, se mantuvo habilitado el tránsito para el turismo interno hasta Portillo, en Chile, y el sector de Puente del Inca, en Argentina.

Despeje

Antes de la confirmación oficial, el vocero de la Coordinación Argentina de Fronteras, Osvaldo Valle, había adelantado que los trabajos de despeje permitirían proyectar la reapertura para este lunes.

“Lógicamente las máquinas de Vialidad Nacional han despejado prácticamente esta boca de túnel para estar previsto y preparado para una reapertura y lo que se considera que, calculo recién, será la reapertura a partir del día lunes, por ahora.”

Sin embargo, la habilitación será únicamente para camiones. Por razones de seguridad, no podrán circular vehículos menores, buses ni otros medios de transporte.

Las autoridades señalaron que la fecha y los horarios para reactivar el tránsito turístico serán informados posteriormente, una vez que existan condiciones de seguridad adecuadas.

El gobernador de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, enfatizó que estas constantes interrupciones generan cuantiosas pérdidas económicas, que superarían los 200 millones de dólares. Por ello, reiteró la urgencia de concretar obras de infraestructura estratégica —como un túnel de baja altura— para asegurar el flujo de carga comercial.