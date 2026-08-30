Pulso Ciudadano: un 54,4% desaprueba la gestión de Presidente Kast

Este domingo se reveló una nueva encuesta Pulso Ciudadano, la que sitúa la aprobación del presidente José Antonio Kast en un 33.8%, mientras que la desaprobación alcanza un 54,4%, informó radio Biobio.

Durante julio el mandatario y en esta misma medición el mandatario alcanzó un mínimo histórico de 25.6%, representando una recuperación de 8,2 puntos porcentuales, la mayor recuperación desde que asumió.

Respecto a la polémica Reforma Constitucional de Seguridad propuesta por la administración Kast, cuyo bastión era la seguridad, un 39.2% de los encuestados dice estar de acuerdo con lo propuesto por el ministro Martín Arrau. Un 29.2% rechaza la medida y un 31.6% no está ni de acuerdo ni en desacuerdo.

En cuanto a las distintas medidas contempladas en la Reforma Constitucional de Seguridad, la que registra mayor respaldo es la creación de un registro de organizaciones criminales, con un 68,2% de acuerdo.

Le siguen el reconocimiento constitucional de la protección de la seguridad pública frente al crimen organizado, con un 61,3%, y la incorporación de la seguridad pública como deber del Estado, con un 61%.

En contraste, la medida que genera mayor rechazo es la de suspender libertades y restringir derechos durante el estado de excepción, que alcanza un 40,3% de desacuerdo.