Pablo Longueira en velorio de Camilo Escalona: “Le hace bien a Chile que al PS le vaya bien”

Pablo Longueira llegó este sábado al velorio de Camilo Escalona en la sede Santiago del Congreso Nacional para despedir al histórico dirigente socialista y destacar una de las cualidades que, a su juicio, marcó su trayectoria política: la capacidad de construir acuerdos con quienes pensaban distinto.

El expresidente de la UDI fue una de las pocas figuras reconocibles de la derecha presentes en el salón de honor del Congreso, donde se realizó la primera jornada del velorio del expresidente del Senado. Escoltado por Ana Lya Uriarte, Longueira se ubicó entre dirigentes y militantes socialistas y participó de la guardia de honor realizada en homenaje a Escalona.

Para el exdirigente gremialista, la figura del histórico socialista trascendió las diferencias ideológicas que ambos mantuvieron durante sus años en el Congreso.

“Creo que Camilo se ganó un sitial en la política chilena por su coherencia, por la defensa de sus ideales y por su austeridad. Además, es un hombre de palabra, un político que cumplió”, comentó en una entrevista en The Clinic.

Longueira recordó especialmente los acuerdos que ambos lograron construir durante su etapa como parlamentarios. Entre ellos mencionó la tramitación, en 2003, del proyecto que creó el sistema de Alta Dirección Pública y el Servicio Civil, iniciativa en la que también participó el entonces ministro de Hacienda Nicolás Eyzaguirre.

“Escalona siempre honró su palabra. Juntos sacamos adelantes esos dos cuerpos legales y cada cambio que se hizo fue porque estuvimos de acuerdo. Él fue una persona que lo conocí ahí, en esas ocasiones, en una faceta de Estado, de un hombre que respeta su palabra y la honra. Son personas escasas en la política chilena”, señaló el expresidente de la UDI.

“Gestos que necesita la política chilena”

La presencia de Longueira en el velorio fue recibida y agradecida por distintas figuras del mundo socialista. Entre quienes lo saludaron estuvo la expresidenta Michelle Bachelet, además de personas que acudieron al Congreso para despedir a Escalona.

Consultado por las razones que lo llevaron a participar del homenaje, Longueira sostuvo que la política necesita recuperar gestos de respeto hacia quienes sostienen posiciones diferentes.

“Son los gestos que necesita la política chilena. Yo lo hago porque me nace, porque siento aprecio por la gente que piensa distinto a mí. Él se entregó al país. Y no tenemos que pensar todos iguales, si nunca vamos a ser todos iguales. Lo importante es el respeto, la rectitud, la coherencia, y en eso Camilo se distinguió. El mundo nuestro apreció en él esa coherencia. Necesitamos de políticos coherentes, austeros, que defiendan sus ideas”, comentó.

Longueira y Escalona compartieron más de 15 años en el Congreso. Al recordar ese período, el exdirigente de la UDI vinculó su experiencia común con la capacidad de una generación política para alcanzar entendimientos durante la transición democrática.

“Nos tocó sacar adelante al país en la transición democrática. Creo en los 30 mejores años de Chile. Camilo se ganó un lugar, al igual que muchos otros. Tuvo la capacidad y el coraje que se requiere en política para coincidir con quien piensa distinto. Chile fue grande y lo hicimos grande porque hubo una generación que se atrevió a coincidir con el que piensa distinto. Ahí está el coraje político”.

En ese sentido, volvió a la discusión que dio origen al sistema de Alta Dirección Pública y destacó la disposición de Escalona para enfrentar resistencias provenientes de sectores cercanos a su propio mundo político.

“Escalona enfrentó en esa oportunidad dos paros de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, la ANEF, su mundo. Entonces, era un líder que con coraje llevan a su tribu al bien común. Esos políticos son escasos en Chile y él tiene un lugar ahí“.

Consultado sobre la existencia de posibles herederos de la figura de Escalona dentro del Partido Socialista, Longueira evitó apuntar a una figura específica, aunque destacó a la actual presidenta de la colectividad, Paulina Vodanovic, y defendió la importancia de una izquierda democrática.

“Hoy los conozco menos. Paulina es una fiel representante de la historia del PS. El país necesita un Socialismo Democrático. Le hace bien a Chile que al PS le vaya bien. Se lo digo yo, que no comparto ninguna de sus ideas, pero Chile no progresa sin la izquierda democrática. Tampoco lo hace sin una derecha democrática”, concluyó.