¿Quién es Fernando Cerimedo y por qué hay que mirar con atención lo que pase con él?

El consultor argentino convirtió las granjas de trolls y las campañas negativas en un modelo exportable por América Latina. Su detención en Bolivia reactivó las preguntas sobre sus trabajos en Chile y sus conexiones con personas que hoy integran el Gobierno de José Antonio Kast.

Cerimedo está detenido en Bolivia: La Fiscalía lo imputó como autor intelectual de un ataque contra su expareja, Nadia Beller , en una causa por tentativa de feminicidio, y además lo investiga por enriquecimiento ilícito. Su defensa niega las acusaciones y sostiene que el atentado fue montado para desestabilizar al Gobierno boliviano.

La Fiscalía lo imputó como autor intelectual de un ataque contra su expareja, , en una causa por tentativa de feminicidio, y además lo investiga por enriquecimiento ilícito. Su defensa niega las acusaciones y sostiene que el atentado fue montado para desestabilizar al Gobierno boliviano. Beller lo vincula con Kast: La abogada afirmó a El Mostrador que Cerimedo “era cercano” y tenía “proximidad” con José Antonio Kast , agregando que incluso discutieron sobre si asistiría o no a la toma de mando del Presidente.

La abogada afirmó a El Mostrador que Cerimedo “era cercano” y tenía “proximidad” con , agregando que incluso discutieron sobre si asistiría o no a la toma de mando del Presidente. Construyó un modelo de intervención digital: Cerimedo, de 45 años, fundó La Derecha Diario y dirige Numen , agencia de marketing político. Ha reconocido disponer de miles de trolls para influir en algoritmos e instalar temas, además de realizar “campañas negativas” contra adversarios.

Cerimedo, de 45 años, fundó y dirige , agencia de marketing político. Ha reconocido disponer de miles de trolls para influir en algoritmos e instalar temas, además de realizar “campañas negativas” contra adversarios. Participó en campañas de la región: El artículo señala, citando un perfil de BBC News Mundo, que estuvo vinculado a campañas de Javier Milei en Argentina, Rodrigo Paz en Bolivia y Nasry Asfura en Honduras , y que difundió cuestionamientos sin sustento al sistema electoral brasileño tras la derrota de Jair Bolsonaro en 2022.

El artículo señala, citando un perfil de BBC News Mundo, que estuvo vinculado a campañas de , y que difundió cuestionamientos sin sustento al sistema electoral brasileño tras la derrota de Jair Bolsonaro en 2022. Numen trabajó en Chile durante el proceso constitucional: La empresa participó en “Casa Común” , el comando empresarial del Rechazo, y realizó encuestas cuestionadas por su metodología y resultados. Cerimedo reconoció posteriormente que intervino en la campaña contra la propuesta constitucional de 2022.

La empresa participó en , el comando empresarial del Rechazo, y realizó encuestas cuestionadas por su metodología y resultados. Cerimedo reconoció posteriormente que intervino en la campaña contra la propuesta constitucional de 2022. Coincidió con actuales funcionarios del Gobierno: En “Casa Común” trabajó junto a Alejandro Irarrázaval e Ignacio Dülger , quienes posteriormente llegaron al Segundo Piso de La Moneda, y con Felipe “Yeti” Costabal , actual director de la Secom.

En “Casa Común” trabajó junto a , quienes posteriormente llegaron al Segundo Piso de La Moneda, y con , actual director de la Secom. Kast niega que haya trabajado para él: El Presidente ha rechazado que Cerimedo haya participado en sus campañas o asesore al Gobierno, aunque reconoció conocerlo y haberse encontrado con él en actividades políticas. El artículo recalca que no existen pruebas concluyentes de que interviniera en la elección presidencial chilena de 2025 .

El Presidente ha rechazado que Cerimedo haya participado en sus campañas o asesore al Gobierno, aunque reconoció conocerlo y haberse encontrado con él en actividades políticas. El artículo recalca que . Su detención reabrió interrogantes en Chile: Tras informarse en Bolivia del hallazgo de una supuesta granja de bots y dinero en una vivienda que habría ocupado Cerimedo —algo rechazado por su defensa—, diputados de oposición anunciaron oficios al Servel y La Moneda para indagar posibles pagos a Numen y sus nexos con asesores presidenciales. El artículo plantea que el interés del caso también está en lo que pueda conocerse sobre el financiamiento, clientes e infraestructura de su modelo de intervención digital. Lee el artículo completo en el siguiente link