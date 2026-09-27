Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, se reunió con Presidente Kast

El Presidente de la República, José Antonio Kast, se reunió este miércoles con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en el marco de su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El encuentro formó parte de la agenda internacional que el Mandatario desarrolla en Nueva York, orientada a posicionar a Chile como un destino atractivo para la inversión y a fortalecer los vínculos con sus principales socios en el mundo.

La reunión se produce en un momento en que la UE y Chile continúan actualizando su relación comercial. El Acuerdo Comercial Interino UE-Chile entró en vigor el 1 de febrero de 2025, estableciendo un marco más amplio para la cooperación en materia de comercio e inversión.

Von der Leyen and Kast meet at #UNGA81 as EU–Chile trade partnership deepens!

European Commission President @vonderleyen held a bilateral meeting with Chilean President @PresidenteKast in New York during the 81st UN General Assembly.

The meeting comes as the EU and Chile continue… pic.twitter.com/rOMnfqE9q4 — euDebates.tv (@eudebates) September 24, 2026



Chile también reviste una importancia estratégica para la transición ecológica e industrial de Europa. La Comisión Europea identifica a Chile como el principal proveedor de litio de la UE según sus datos comerciales, y el acuerdo actualizado está diseñado para facilitar flujos más sostenibles de materias primas críticas —incluidos el litio y el cobre—, así como la cooperación en energías limpias.

El acuerdo elimina los aranceles sobre la casi totalidad de las exportaciones de la UE a Chile y amplía las oportunidades en los sectores de servicios, inversión y contratación pública; asimismo, la asociación más amplia entre la UE y Chile abarca también el clima, la energía, el desarrollo sostenible y la cooperación política.

Por consiguiente, la reunión de Nueva York vuelve a situar el comercio, los minerales críticos y la relación estratégica de Europa con América Latina en el centro de atención de la 81.ª sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU).

Durante la jornada, el Presidente Kast también expuso ante la Presidenta de la Comisión Europea y el Primer Ministro de Canadá sobre la observación de los océanos.

Participó además en el Council of the Americas, con foco en inversiones, y en la primera reunión de los Presidentes adscritos al Compromiso de Santiago, que contó con la presencia de los mandatarios de Bolivia, Perú, Paraguay y Uruguay, y de los cancilleres de Ecuador y Argentina en representación de sus Presidentes.

Asimismo, se reunió con el Banco Mundial; sostuvo una reunión bilateral con el Secretario General de la ONU; con el Presidente de la Confederación Suiza, con quien abordó temas de educación y la inversión de empresas suizas en Chile; con el Primer Ministro de Croacia; y con la Presidenta Encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez.