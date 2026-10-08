Al Pan Pan: Gobierno vuelve a tocar puertas al Congreso por Presupuesto y Seguridad

El Gobierno llegó a un acuerdo con senadores del oficialismo y la oposición en materia de seguridad, que contempla cambios constitucionales y reemplazará las cuestionadas propuestas impulsadas inicialmente por el Ejecutivo.

La iniciativa fue coordinada por los senadores Pedro Araya (PPD), Arturo Squella (Republicanos), Andrés Longton (RN), Karim Bianchi (independiente) e Iván Flores (DC), y en algunos aspectos equipara el crimen organizado con el terrorismo.

En otro ámbito, los tribunales de justicia enfrentan cuestionamientos tras conocerse al menos dos causas en las que se detectó el uso de inteligencia artificial. Una de ellas corresponde al Séptimo Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, donde se emitió una sentencia de 456 mil páginas. La otra se registró en la Corte de Apelaciones, en un fallo en el que incluso quedó incorporado el prompt utilizado.

Hoy, en Al Pan Pan con Mirna Schindler, conversamos sobre estos temas junto al abogado constitucionalista de la Universidad Alberto Hurtado, Tomás Jordán.

Siguiendo con la actualidad nacional, la semana política ha estado marcada por los cuestionamientos al proyecto de Presupuesto 2027, particularmente por los recortes que afectan a la educación superior, la Fundación Prodemu y la entrega de computadores a familias de menores recursos, entre otras áreas.

A esto se suma el acuerdo alcanzado por el Gobierno con un grupo de senadores en materia de seguridad, que implicará el retiro de las propuestas de cambios constitucionales presentadas previamente por el Ejecutivo.

En tanto, la expresidenta Michelle Bachelet abrió la puerta a la posibilidad de participar nuevamente en una carrera por La Moneda.

Analizamos este escenario junto al cientista político Aldo Cassinelli, director de la Escuela de Gobierno de la Universidad Autónoma y profesor de Carver University, en Estados Unidos.