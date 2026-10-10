Delcy Rodríguez adelanta la Navidad al 1 de noviembre al igual que Nicolás Maduro

A casi 10 meses de asumir como presidenta encargada, Delcy Rodríguez fijó la nueva fecha para celebrar la Navidad en Venezuela, a contar del 1 de noviembre, con el objeto de potenciar la economía y contribuir a mejorar el estado de ánimo en el país.

“Anuncio que el 1 de noviembre arranca la Navidad, porque yo sé que la Navidad también activa mucha actividad económica, pero principalmente activa la felicidad de los venezolanos”, comunicó en la instalación de la 82 asamblea anual de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecamaras).

El cambio se decidió justo cuando Maduro y su esposa, Cilia Flores, enfrentan un nuevo cargo penal en Estados Unidos, en el que se les acusa de una presunta conspiración para cometer actos de tortura contra opositores políticos durante el Gobierno venezolano.

La determinación de la mandataria no es nada nuevo en el país caribeño. Su propio antecesor, Nicolás Maduro, también cambió la celebración del natalicio de Jesús en diferentes oportunidades a lo largo de su mandato, coincidentes con distintas crisis que se asomaban en su país.

“Es septiembre y ya huele a Navidad”, pronunció el exlíder de Venezuela en 2024.

El ejemplo más reciente ocurrió en 2025. En medio de tensiones entre su país y EE.UU. que llevaron a un despliegue militar en el mar caribeño, Maduro movió la Navidad al 1 de octubre.