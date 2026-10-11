Accidente de bus en Valparaíso: fallece integrante de la Orquesta de Cámara de Chile

Una integrante de la Orquesta de Cámara de Chile murió y decenas de personas resultaron lesionadas luego de que el bus en que se trasladaban se desbarrancara este sábado en Valparaíso, confirmó el ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga.

El vehículo cayó mientras descendía por avenida Placeres y terminó sobre el estacionamiento de un condominio, donde aplastó por completo un automóvil que se encontraba en el lugar.

Tras conocerse la emergencia, el Presidente José Antonio Kast lamentó lo ocurrido y señaló que equipos del Gobierno se desplegaron para atender a los afectados. “Lamento mucho el grave accidente que sufrió un bus en Valparaíso y que llevaba a miembros de la Orquesta de Cámara, dependiente del Ministerio de Cultura. Equipos de gobierno se encuentran desplegados para asistir a heridos. Nuestras oraciones con la víctima fatal de este accidente”, escribió en su cuenta de X.

Undurraga, en tanto, calificó el hecho como “una triste noticia” y precisó que la seremi de Cultura en Valparaíso, Catalina Dib, “se encuentra en el lugar coordinando con los equipos de gobierno toda la ayuda y asistencia necesaria”.