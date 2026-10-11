Balance de aluvión en Las Condes: 384 damnificados, 1000 evacuados y 56 viviendas destruidas

Un total de 56 viviendas destruidas y otras 40 con daños mayores dejó el aluvión que afectó a Las Condes durante la tarde del jueves, según el último balance de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El organismo estimó que la emergencia dejó 384 personas damnificadas, seis lesionadas y alrededor de 1.000 evacuadas. A estas cifras se suma el rescate de 1.200 personas desde vehículos, viviendas, servicentros y otras instalaciones de la comuna.

En cuanto a los daños materiales, Senapred reportó que otras 1.960 viviendas sufrieron afectaciones menores, además de los inmuebles destruidos o con daños de mayor consideración.

Tras la emergencia, se mantiene vigente la alerta roja por remoción en masa en diez comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.