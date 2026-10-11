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Balance de aluvión en Las Condes: 384 damnificados, 1000 evacuados y 56 viviendas destruidas PAÍS

Balance de aluvión en Las Condes: 384 damnificados, 1000 evacuados y 56 viviendas destruidas

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

Senapred informó que cerca de 1.000 personas fueron evacuadas y que 1.200 debieron ser rescatadas desde vehículos, casas, servicentros y otras instalaciones. La alerta roja continúa vigente en diez comunas de la Región Metropolitana.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El aluvión que afectó a Las Condes dejó 384 damnificados, seis lesionados y cerca de 1.000 evacuados, según el balance de Senapred. La emergencia destruyó 56 viviendas, provocó daños mayores en otras 40 y afectó de manera menor a 1.960 inmuebles. Además, 1.200 personas fueron rescatadas desde vehículos, casas, servicentros y otras instalaciones de la comuna. Se mantiene la alerta roja por remoción en masa en diez comunas de la Región Metropolitana, entre ellas Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura, Puente Alto y San José de Maipo.
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Un total de 56 viviendas destruidas y otras 40 con daños mayores dejó el aluvión que afectó a Las Condes durante la tarde del jueves, según el último balance de la Dirección Regional Metropolitana del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

El organismo estimó que la emergencia dejó 384 personas damnificadas, seis lesionadas y alrededor de 1.000 evacuadas. A estas cifras se suma el rescate de 1.200 personas desde vehículos, viviendas, servicentros y otras instalaciones de la comuna.

En cuanto a los daños materiales, Senapred reportó que otras 1.960 viviendas sufrieron afectaciones menores, además de los inmuebles destruidos o con daños de mayor consideración.

Tras la emergencia, se mantiene vigente la alerta roja por remoción en masa en diez comunas de la Región Metropolitana: San José de Maipo, Puente Alto, Pirque, La Florida, Peñalolén, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Vitacura y Colina.

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