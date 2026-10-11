Departamento de Justicia de EE.UU. investiga a cinco cadenas por suspender cobertura de Trump

Las cadenas ABC, CBS, CNN, NBC y Fox News quedaron bajo investigación del Departamento de Justicia de Estados Unidos, luego de que interrumpieran durante varios días la cobertura televisiva compartida de los actos del presidente Donald Trump en solidaridad con CNN.

La indagatoria, según reportó EFE, se conoció después de que funcionarios del organismo contactaran el viernes 9 de octubre a las cinco empresas para exigir comunicaciones y materiales vinculados a la cobertura en “pool” de la Casa Blanca, según informó The New York Times, que citó a seis personas familiarizadas con la medida.

La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, acusó a las cadenas de haber “boicoteado la cobertura de los eventos de la Casa Blanca” y advirtió que “Los boicots en grupo entre competidores comerciales pueden violar la Ley Sherman”. Añadió que la División Antimonopolio busca determinar si los medios infringieron la legislación.

La suspensión se produjo después de que Trump restringiera el acceso a la Casa Blanca a CNN, MS NOW y Politico por difundir, según él, “noticias falsas” y “ficción y mentiras”. La decisión fue posteriormente revocada por un juez federal.

Bruce D. Brown, presidente del Reporters Committee for Freedom of the Press, cuestionó la investigación y la calificó como “un pretexto” para obtener antecedentes sobre cómo las cadenas cubren las actividades presidenciales durante una prohibición impuesta por el propio mandatario. También sostuvo que las decisiones editoriales están protegidas por la Primera Enmienda y acusó al Gobierno de intentar “tratar de intimidar a los periodistas”.