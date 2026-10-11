Gobierno condena ataques hutíes contra Arabia Saudita y alerta sobre impacto en suministros

El Gobierno del Presidente José Antonio Kast manifestó su preocupación por el aumento de las tensiones en el Golfo Pérsico y condenó los ataques de los rebeldes hutíes contra Arabia Saudita, incluido el bombardeo que afectó al aeropuerto internacional Rey Khalid, en Riad, y que dejó 12 fallecidos y más de 300 heridos.

A través de un comunicado difundido por la Cancillería, el Ejecutivo expresó “su condena ante los ataques de las milicias hutíes contra el Reino de Arabia Saudi, los que han sido dirigidos a lugares sagrados como La Meca, y a aeropuertos civiles, dejando hasta ahora cerca de 15 víctimas fatales y decenas de heridos”.

El texto agregó que “Chile transmite sus condolencias y solidaridad al gobierno y pueblo saudí, así como a las familias de las víctimas”.

La declaración también advirtió sobre las consecuencias de la escalada de violencia. El Gobierno manifestó su inquietud “por el escalamiento de las tensiones en el Golfo, y por su impacto en la seguridad de la población, así como en el suministro de insumos vitales para el mundo”.

Finalmente, la Administración Kast respaldó “todos los esfuerzos en curso para recuperar prontamente la estabilidad en la región”.

Hutíes intensifican ofensiva contra el reino saudí

El ataque al aeropuerto de Riad corresponde a la tercera agresión de este tipo contra la terminal durante la semana y se enmarca en la intensificación de las operaciones de los hutíes, respaldados por Irán, contra Arabia Saudita.

Las dos ofensivas anteriores dejaron cuatro personas muertas y provocaron graves daños en un avión comercial de Saudi Airlines que se encontraba en la pista, según consignó CNN.

La sucesión de ataques mortales ha expuesto vulnerabilidades en las defensas sauditas, mientras el reino mantiene una campaña aérea en apoyo a la ofensiva terrestre del Gobierno yemení contra los insurgentes.

El enfrentamiento entre los hutíes y el Ejecutivo de Yemen reconocido internacionalmente, respaldado por Riad, se reactivó en julio y desde entonces se ha extendido al territorio saudita, según informó AFP.

Además de tomar posiciones a lo largo de la costa yemení del mar Rojo, los rebeldes han lanzado drones y misiles contra centros de transporte, instalaciones energéticas y otros objetivos civiles en Arabia Saudita, el principal exportador de petróleo del mundo.