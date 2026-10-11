“La mierda de allá la comemos nosotros”: Vecinos reclaman por traslado de escombros tras aluvión

Residentes del sector Playa Anakena, en las inmediaciones de Vital Apoquindo con Nueva Bilbao, evalúan organizar una protesta contra el uso del lugar como punto de retirados tras el aluvión que afectó a Las Condes.

Los vecinos denuncian que el tránsito permanente de camiones ha generado congestión vehicular, ruido y acumulación de polvo, además de complicaciones para circular por las calles y acceder al transporte público.

“Todas las casas de aquí también, a nosotros, nos llega (el polvo)”, relató uno de los afectados, según consigna ADN. Otro residente cuestionó que los desechos retirados de las zonas dañadas sean trasladados hasta el sector: “La mierda que sacan allá arriba, tenemos que comernos nosotros”, reclamó.

La molestia también apunta a las condiciones en que permanece el material acumulado y al tiempo que se extenderá la medida, lo que ha llevado a algunos residentes a considerar una movilización para expresar su rechazo.

Frente a las críticas, la Municipalidad de Las Condes explicó que la descarga en Playa Anakena corresponde a una medida de emergencia que se mantendrá, como máximo, hasta el próximo miércoles, mientras se habilita un nuevo espacio de acopio.

El municipio aseguró que el procedimiento no representa riesgos para la salud de los habitantes, aunque reconoció que el desplazamiento de los camiones puede provocar congestión en el sector.

“Lamentamos las molestias y agradecemos la comprensión de los vecinos frente a la emergencia que estamos enfrentando como comuna”, señaló la entidad.

El traslado del barro y los escombros se realiza mientras continúan las labores de limpieza y retiro de material arrastrado por el aluvión, que dejó viviendas y calles afectadas en distintos puntos de Las Condes.