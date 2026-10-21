Barnes: Cuando la inteligencia artificial sea original, los escritores tendrán un problema

El escritor inglés Julian Barnes advirtió este martes en la ciudad española de Oviedo (norte) de que cuando la inteligencia artificial (IA) sea capaz de hacer algo “original”, los escritores tendrán “un problema”, aunque se mostró escéptico sobre la posibilidad de que algo así llegue a ocurrir, “ni que pueda escribir ‘Madame Bovary’ o ‘La Regenta'”.

La IA le hace sentir “muy cansado” solo con mencionarla, reconoció, y aunque no sea científico y no pueda decir si será capaz de hacer algo creativo o si seguirá siendo “meramente imitativa”, por el momento “no muestra ningún sentido del humor”, ya que únicamente genera contenido basado en lo que ya existe.

El autor de ‘El loro de Flaubert’ recordó que una periodista le pidió a una IA un párrafo de inicio de una novela nueva de Julian Barnes y que el resultado fue un mero plagio “y el resto imitación”.

“No me siento amenazado por la inteligencia artificial hasta que sea más inteligente y escriba mucho mejor, pero para entonces ya estaré muerto. Los jóvenes sí deberían estar preocupados”, ironizó.

Barnes, que el próximo viernes recibirá el Premio Princesa de Asturias de las Letras, hizo esas declaraciones durante un encuentro titulado ‘Pensamiento, verdad y belleza’, con unos 2.000 miembros de más de 150 clubes de lectura españoles.

“Escribir ex cátedra no me interesa”

En su diálogo con los lectores, el novelista británico subrayó que el fin último de la literatura “es decir la verdad conforme a la manera en la que el autor del libro ve el mundo”.

También dijo que el compromiso social de un escritor debe plantearse en función del tipo de sociedad en la que escriba y el grado de libertad que disfrute, por lo que, personalmente, admira a Emile Zola, “pero más a (Gustave) Flaubert, el mejor escritor de la historia”.

A su juicio, cuando un escritor elabora su obra “le está diciendo a la raza humana cómo es y cómo puede encontrar sus propias respuestas”, algo que siempre va en función del temperamento del autor, dado que en su caso no escribe para decir a la gente cómo tiene que vivir.

“Escribir ex cátedra desde una silla muy elevada no me interesa en absoluto”, recalcó.

Caballero de las Artes y de las Letras de Francia y Premio Jerusalén, Barnes vive desde hace años con un cáncer de sangre que le ha debilitado gradualmente. A pesar de ello, publicó este año ‘Despedidas’, una obra híbrida de ficción y memoria que repasa aspectos de su biografía y que ya ha anunciado que será su última.

El primer escritor inglés y el segundo británico en obtener el galardón español, tras el concedido en 2001 a Doris Lessing, autora nacida en Irán y criada en Zimbabue, fue galardonado por una obra que reelabora con mirada europeísta la historia del arte o de la música a través de un estilo único que lo singulariza dentro de una generación de autores británicos que ha marcado la Literatura contemporánea.

Barnes tomará así el relevo de Eduardo Mendoza al recibir un galardón que distinguió al mexicano Carlos Fuentes, al colombiano Álvaro Mutis, al peruano Mario Vargas Llosa o a escritores españoles como Francisco Umbral, Antonio Muñoz Molina, Camilo José Cela, Ángel González, Miguel Delibes o José Hierro.