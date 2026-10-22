La llegada de Arenas a la vocería de gobierno que busca subsanar el diseño político de La Moneda

En un nuevo programa de La Semana Política, la asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, Catalina Delgado, y el abogado del Partido Socialista, Julián Ortiz, analizaron el debut del exdiputado de la UDI, Gonzalo Arenas, como nuevo vocero de gobierno y subsecretario de la Segegob.

Cabe recordar que la llegada de Arenas responde al rediseño con que el Ejecutivo busca fortalecer su estructura comunicacional, luego de una mala evaluación por parte del propio oficialismo, ante la ausencia de un ministro vocero con dedicación exclusiva a la entrega de información desde La Moneda.

“Creo que es una respuesta extraña, medio vacilante. Por un lado, reconoce una realidad, que este modelo sin vocería no estaba funcionando. Eso se reconoce con este rebaraje en la subsecretaría, poniendo una persona de realmente harta experiencia y capital político, que era lo que no tenía Mara Sedini, ni Juan Francisco Lagos. Pero yo me pregunto si el gobierno realmente asume que hay un error en el diseño al no tener un vocero. ¿Por qué seguimos con un subsecretario encargado de ser la cara visible del gobierno y no un ministro?”, dijo Ortiz.

En esa línea, el abogado PS advirtió “que hay diferencias legales y constitucionales entre la labor de un ministro y de un subsecretario”, como su rol con el Congreso y su función como jefe de servicio. “Ahora el subsecretario Arenas va a ser parte del Comité Político, pero es extraño que haya un subsecretario. Por un lado se reconoce un error de diseño, pero por otro lado no se soluciona realmente”, insistió.

Por su parte, la asesora legislativa de la Fundación Jaime Guzmán, valoró el nombramiento del exdiputado, ya que se trata de una persona con “con alta trayectoria política”, característica clave para la vocería de gobierno.

“Además una persona que se ha dedicado a la academia, creo que eso va a ser muy útil para el cargo y las funciones de un vocero. Y respecto al Congreso, en efecto es bastante distinto el trato y las atribuciones que tendría un ministro, en comparación a un subsecretario. Los subsecretarios usualmente necesitan la autorización por unanimidad incluso, para poder presentarse en sala o en alguna comisión. Ahora, el vocero, a diferencia de los otros ministros, no suele ser tan citado”, añadió.

Delgado reiteró que la llegada de un ministro es totalmente distinta a la presencia de un subsecretario en el Congreso, por lo que podrían haber problemas con la autorización. “Ahí vamos a depender un poco de la oposición”, indicó.