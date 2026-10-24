Premios nacionales hacen llamado a frenar reforma al INDH por vulneración de garantías democráticas

Un grupo de 23 premios nacionales hizo un llamado a la “conciencia nacional” frente al proyecto de ley impulsado por el Gobierno para reformar el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), advirtiendo que los cambios propuestos podrían afectar condiciones básicas para el funcionamiento de la institución conforme a los estándares internacionales de derechos humanos.

En el comunicado los firmantes sostienen que la iniciativa “pone en peligro condiciones básicas para su operación” y apuntan directamente a tres ámbitos: la autonomía e independencia del organismo, la participación de la sociedad civil en la designación de sus consejeros y sus actuales atribuciones de protección.

Según plantean, el proyecto afecta la “autonomía e independencia de los poderes que debe fiscalizar”, al tiempo que restringe el pluralismo del organismo al “excluir a la sociedad civil de la designación directa de consejeros”. A ello se suma, denuncian, la eliminación de una de sus principales herramientas de protección como la posibilidad de presentar querellas.

La declaración también cuestiona la dimensión territorial de la reforma, sostienen que la iniciativa manifiesta un “desprecio por las problemáticas regionales en materia de Derechos Humanos”, al establecer expresamente que no se considerará el domicilio de las sedes regionales.

“Luego de haberse logrado exitosamente la instalación en todo el territorio nacional, este gobierno decidió que es hora de retroceder y que el INDH opere sólo desde una sede en la ciudad de Santiago”, advierten.

Los firmantes recuerdan que el INDH surgió a partir de acuerdos políticos transversales posteriores al término de la dictadura, de las recomendaciones del Informe Verdad y Reconciliación y de décadas de trabajo de organizaciones de la sociedad civil en materia de derechos humanos. Tras 16 años de funcionamiento, agregan, el organismo es reconocido en distintas regiones por su labor de promoción y protección de personas y colectivos cuyos derechos han sido vulnerados o que no encuentran respuesta en el Estado.

El cuestionamiento apunta también al proceso que antecedió a la reforma, ya que durante 2025 el INDH fue sometido a un análisis de una comisión asesora presidencial para su fortalecimiento, instancia que formuló “más de 40 recomendaciones”. Sin embargo, sostienen que el proyecto recoge “muy poco” de ese trabajo y que hace “caso omiso a un trabajo riguroso y transversal”.

“El proyecto vulnera gravemente las garantías democráticas para la población y el rol fiscalizador que debe tener una institución nacional de derechos humanos en un Estado de derecho”, señalan.

Finalmente, el texto convoca a la ciudadanía a defender “su derecho a tener una institución que la proteja efectivamente” y al Congreso a considerar los lineamientos elaborados por la Comisión de Fortalecimiento del INDH durante la tramitación de la iniciativa.

Entre los firmantes destacan Cecilia Hidalgo (Ciencias Naturales, 2006), Claudio González (Derechos Humanos, 2024), M. Olivia Mönckeberg (Periodismo, 2009), Sergio Campos (Periodismo, 2011), Sonia Montecinos (Humanidades y Ciencias Sociales, 2013), Elicura Chihuailaf (Literatura, 2020), Elizabeth Andrade (Derechos Humanos, 2022), Diamela Eltit (Literatura, 2018), Rafael Sagredo (Historia, 2022), Ramón Díaz Eterovic (Literatura, 2025), Mónica González (Periodismo, 2019), M. Antonio Garretón (Humanidades y Ciencias Sociales, 2007), Miguel Kiwi (Ciencias Exactas, 2007), Delia Vergara (Periodismo, 2025), Faride Zeran (Periodismo, 2007), Julio Pinto (Historia, 2016), Ramón Grífero (Artes de la Representación y Audiovisuales, 2019), Gustavo Meza (Artes de la Representación y Audiovisuales, 2007), Juan Casassus (Ciencias de la Educación, 2025), Elizabeth Lira (Humanidades y Ciencias Sociales, 2017), Cristián Castillo (Arquitectura, 2024) y Tomás Moulian (Humanidades y Ciencias Sociales, 2015).