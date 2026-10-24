[Lo+Leído] La resaca del fondo E: advierten pensiones más bajas y crece ofensiva contra las AFP
La exsubsecretaria de Hacienda advierte que recuperar lo perdido será difícil. El PS busca impedir que las AFP cobren comisiones tras años en rojo. Desde la CPC también cuestionan los riesgos asumidos, pero rechazan “populismo”. En tanto, La Moneda impulsa ampliar el negocio de las administradoras.
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La exsubsecretaria de Hacienda Claudia Sanhueza advirtió que la caída acumulada de 10,4% del fondo E entre enero y septiembre puede traducirse en pensiones más bajas. Señaló que recuperar las pérdidas exigiría rentabilidades superiores al 11%, frente a una rentabilidad histórica de poco más del 5%.
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Sanhueza atribuyó responsabilidad a las AFP por decisiones de inversión que, a su juicio, incumplieron el deber de prudencia establecido en la ley, y recordó que los fondos que administran representan aproximadamente el 60% del PIB chileno.
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La bancada de diputados del Partido Socialista presentó un proyecto para impedir el cobro de comisiones cuando los fondos cierren el año con pérdidas y aumentar las penas por delitos económicos relacionados con la administración de recursos previsionales. Según el diputado Juan Santana, las siete AFP recibieron $616.468 millones en comisiones durante el primer semestre y distribuyeron $328.000 millones en dividendos entre enero y octubre.
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Mientras la Superintendencia de Pensiones investiga posibles incumplimientos de los deberes de lealtad y diligencia de las siete administradoras en las operaciones que contribuyeron a las pérdidas de los fondos D y E, el Gobierno impulsa una propuesta para permitirles ampliar su negocio al Ahorro Voluntario para la Vivienda, aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara por nueve votos contra cuatro.
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Las críticas también provinieron del empresariado: Juan Sutil calificó lo ocurrido como una situación de «absoluta imprudencia» y pidió revisar las inversiones y la actuación de los reguladores, mientras Susana Jiménez reconoció que las AFP asumieron riesgos superiores a los esperables para el fondo más conservador. Además, Conadecus estudia alternativas judiciales para buscar eventuales reparaciones.