[Lo+Leído] La resaca del fondo E: advierten pensiones más bajas y crece ofensiva contra las AFP

Mientras la Superintendencia de Pensiones investiga posibles incumplimientos de los deberes de lealtad y diligencia de las siete administradoras en las operaciones que contribuyeron a las pérdidas de los fondos D y E, el Gobierno impulsa una propuesta para permitirles ampliar su negocio al Ahorro Voluntario para la Vivienda, aprobada en la Comisión de Hacienda de la Cámara por nueve votos contra cuatro.