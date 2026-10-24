[Lo+Leído]Kast nombra a Gonzalo Arenas como nuevo vocero de Gobierno tras salida de Lagos

Arenas, militante de la UDI desde 1993, también fue candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 22 y precandidato a gobernador regional de La Araucanía en 2021. Desde junio de 2024 se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián.