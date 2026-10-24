[Lo+Leído]Kast nombra a Gonzalo Arenas como nuevo vocero de Gobierno tras salida de Lagos
El exdiputado de la UDI asumirá la Subsecretaría General de Gobierno y las funciones de vocero, en medio de cuestionamientos oficialistas a la comunicación del Ejecutivo. Reemplaza a José Francisco Lagos, quien seguirá colaborando con el Presidente, aunque no se precisaron sus nuevas labores.
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El Presidente José Antonio Kast nombró a Gonzalo Arenas Hödar (UDI) como nuevo subsecretario de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) y vocero del Ejecutivo, en reemplazo de José Francisco Lagos.
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La designación se produjo tras la salida de Mara Sedini de la vocería y los cuestionamientos del oficialismo por la ausencia de un portavoz permanente; hasta entonces, las labores comunicacionales eran asumidas principalmente por Claudio Alvarado y Máximo Pavez.
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Gonzalo Arenas es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en Historia de la Universidad Autónoma de Madrid. Fue diputado por La Araucanía entre 2006 y 2014 y asesor especial de Asuntos Indígenas durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera.
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Arenas, militante de la UDI desde 1993, también fue candidato a la Convención Constitucional por el Distrito 22 y precandidato a gobernador regional de La Araucanía en 2021. Desde junio de 2024 se desempeñaba como decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad San Sebastián.
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José Francisco Lagos continuará colaborando con el Presidente Kast en diversas materias, aunque el Gobierno no detalló sus nuevas funciones. Con el nombramiento, Claudio Alvarado seguirá encabezando los ministerios del Interior y la Segegob, mientras Arenas asumirá las vocerías oficiales.