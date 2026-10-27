Chile llega a DOK Leipzig 2026 con dos proyectos en el mercado y una retrospectiva histórica

Chile participará en la 69ª edición de DOK Leipzig, uno de los principales encuentros internacionales de cine documental y animación, que se realizará del 26 de octubre al 1 de noviembre en Alemania.

Este año, “Folil, un viaje a las raíces”, dirigido por Loreto Plubins, y “Caracoles”, dirigido por Max Kerkhoff, fueron seleccionados para el DOK Co-Pro Market, instancia que reúne proyectos documentales en desarrollo con potenciales socios y representantes de la industria internacional.

La participación chilena será coordinada por Chiledoc, que acompañará a una delegación de profesionales del sector audiovisual y desarrollará una agenda de actividades orientada a fortalecer vínculos y generar nuevas oportunidades de colaboración internacional.

Desde el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, el ministro Francisco Undurraga destacó la importancia de esta presencia para la proyección internacional del cine nacional.

“El documental es una de las formas en que Chile se piensa a sí mismo y se muestra al mundo. Que en DOK Leipzig haya historias de Magallanes y de Santiago, dos proyectos seleccionados en su foro de coproducción y obras chilenas en su retrospectiva, confirma que el cine chileno tiene una voz propia en la conversación internacional y nosotros como Ministerio seguiremos apoyando su visibilización”.

Por su parte, Diego Pino Anguita, director adjunto de Chiledoc y representante de la organización en esta misión, destaca el alcance de la participación nacional en las distintas instancias del encuentro.

“DOK Leipzig es el festival de cine documental más antiguo del mundo, y el cine chileno ha tenido históricamente una presencia muy importante en él. Por eso, que hoy se presente una retrospectiva latinoamericana que incluye grandes títulos históricos de Chile habla de la valoración que existe, tanto en Alemania como en el propio festival, hacia nuestro cine. Además, el hecho de que haya dos proyectos chilenos seleccionados en el mercado nos confirma que existe un interés no solo por nuestra historia cinematográfica, sino también por el futuro del cine que estamos creando en Chile”.

Dos proyectos seleccionados en el DOK Co-Pro Market

“Folil, un viaje a las raíces” (“Folil, A Journey to the Roots”), dirigido por Loreto Plubins y producido por Carola Fuentes y Rafael Valdeavellano, de La Ventana Cine, es uno de los dos proyectos chilenos seleccionados para el DOK Co-Pro Market 2026.

El largometraje documental, actualmente en desarrollo, se sitúa en la precordillera de La Araucanía, donde el lonco de una comunidad pehuenche muere sin designar a su sucesor. Sus hijos, Adán, María y José, deberán dejar atrás sus diferencias y unir fuerzas para impedir la tala de 96 araucarias milenarias. Este acontecimiento dará inicio a un viaje personal y familiar que los llevará a reconectarse con sus raíces.

La segunda selección corresponde a “Caracoles” (“Snails”), dirigido por Max Kerkhoff y producido por Diego Pino Anguita, Zorana Mušikić y May Odeh, de Cangrejo Films y Mayana Films, una coproducción entre Chile y Alemania.

El documental toma como punto de partida los centros comerciales conocidos como “caracoles”, construcciones en espiral que durante la dictadura chilena representaron una promesa de progreso económico. Cincuenta años después, estos espacios reúnen a migrantes, adultos mayores, adivinos y personas que buscan nuevas oportunidades. A través de sus historias, la película plantea una reflexión sobre los espacios y las personas que han quedado al margen de las transformaciones del mercado.

Ambos proyectos participarán en el mercado con el objetivo de ampliar sus redes de colaboración y explorar oportunidades de financiamiento y coproducción internacional.

Cinco proyectos chilenos para la industria internacional

Además de las selecciones oficiales, Chiledoc promoverá otros cinco proyectos que forman parte del catálogo de la delegación chilena seleccionada en el programa de Apoyo a la participación en mercados internacionales del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

Entre ellos se encuentra “Moriré chileno” (“I Will Die Chilean”), dirigido por Rafael Valdeavellano y producido por Carola Fuentes y Sasja Opdam, de La Ventana Cine y Submarine Productions. La coproducción entre Chile y Países Bajos reconstruye los últimos tres meses de vida del diplomático chileno Orlando Letelier, asesinado en Washington en 1976, a través de la mirada de sus cuatro hijos.

También se presentarán dos proyectos dirigidos por Lorena Giachino. “Carne de cañón” (“Cannon Fodder”), producido por Maximiliano Scheleff, de Pajareza Films y GiachinoFilmes, aborda la historia de Aldo Marín, un joven revolucionario chileno que murió en 1977 tras la explosión de una bomba en Turín, Italia. Por su parte, “Cosa juzgada” (“Res Judicata”), producido por Maximiliano Scheleff y Lorena Giachino, de las mismas compañías, reconstruye la figura del juez Carlos Cerda, quien investigó casos de desaparición forzada durante la dictadura chilena, a partir de la relación personal que la directora estableció con él hace dos décadas.

A estos títulos se suma “Viudas” (“Widows”), dirigido por Tatiana Lorca Campos y producido por Cristian Valle Celedón y la propia directora, de Wolf Producciones y Arándano Producciones. El documental recupera registros filmados hace más de una década sobre cuatro mujeres cuyos esposos fueron ejecutados en represalia por el atentado contra Augusto Pinochet, para explorar las huellas del duelo y las transformaciones de la memoria a lo largo del tiempo.

Completa esta selección “El peso de la nieve” (“The Weight of Snow”), dirigido por Matías Bolla y producido por Cristian Valle Celedón y Carolina Sorensen, de Wolf Producciones y People Productions, una coproducción entre Australia y Chile. Ambientado en la Patagonia chilena, el documental sigue a gauchos de avanzada edad que viven en estancias aisladas y enfrentan la sequía, el deterioro físico y la incertidumbre sobre la continuidad de su forma de vida.

El cine chileno en la retrospectiva “Kino und Kampf”

La presencia nacional también tendrá un espacio en la programación cinematográfica de DOK Leipzig. Bajo el título “Kino und Kampf. Latin America between East and West”, la retrospectiva de este año explorará el cine político latinoamericano de las décadas de 1960 y 1970, su circulación entre Alemania Oriental y Occidental y las condiciones que permitieron preservar estas obras.

El programa incluye documentales chilenos como “El primer año” (1972), de Patricio Guzmán, que registra el primer año del gobierno de Salvador Allende; “Herminda de la Victoria” (1969), de Douglas Hübner; “Abastecimiento” (1973), de Raúl Ruiz; “Pintando con el pueblo” (1971), de Leonardo Céspedes; y “Somos +” (1985), de Pablo Salas y Pedro Chaskel.

La retrospectiva también reúne películas realizadas en otros países que abordan la historia de Chile, la solidaridad internacional tras el golpe de Estado de 1973 y las experiencias del exilio chileno en Alemania Oriental.

Entre ellas se encuentran “Chile lebt” (1976), de Juan Forch y Michael Börner; “Eine chilenische Hochzeit” (1977), de Rainer Ackermann y Valentin Milanow; “Eine Minute Dunkel macht uns nicht blind” (1976), de Walter Heynowski, Gerhard Scheumann y Peter Hellmich; e “Illapu – Lied von Freiheit und Liebe” (1984), de Carlos Puccio, sobre la presencia del grupo musical chileno en Berlín Oriental.

La selección contempla además “El tigre saltó y mató, pero morirá… morirá…” (1973), del realizador cubano Santiago Álvarez, un homenaje al músico chileno Víctor Jara.

De esta manera, la retrospectiva permitirá revisar tanto la producción cinematográfica chilena de ese período como las redes internacionales de circulación y solidaridad que se desarrollaron en torno a ella.

Chiledoc impulsa espacios de encuentro y coproducción

Como parte de su agenda de industria, Chiledoc organizará el “Chiledoc Co-Production Lunch”, el lunes 26 de octubre, un encuentro dirigido a profesionales del sector documental para favorecer el intercambio y la generación de nuevas oportunidades de coproducción.

Asimismo, el martes 27 de octubre, Chiledoc y el Goethe-Institut realizarán un “Get Together”, una instancia de encuentro y conversación que reunirá a representantes de la comunidad documental internacional acreditados en DOK Leipzig.

La delegación chilena estará integrada por Loreto Plubins, directora; Rafael Valdeavellano, director y productor de La Ventana Cine; Carola Fuentes, productora de La Ventana Cine; Maximiliano Scheleff, productor de Pajareza Films; Cristian Valle Celedón, productor de Wolf Producciones; y Diego Pino Anguita, director adjunto de Chiledoc.

La participación en DOK Leipzig forma parte del trabajo que desarrolla Chiledoc, junto al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio para promover el documental chileno en el extranjero, fortalecer las redes profesionales y generar nuevas oportunidades de colaboración y circulación internacional.

Sobre Chiledoc

Chiledoc promueve los talentos del documental chileno y sus películas y series en todo el mundo. Nuestro compromiso radica en fomentar la expansión del sector a través de la promoción estratégica, la creación y fortalecimiento de redes y la promoción de prácticas asociativas. Somos una fuerza colectiva.

Chiledoc es una organización público-privada apoyada por ProChile, perteneciente al Ministerio de Relaciones Exteriores, y la Corporación Chilena de Documentales (CCDoc).