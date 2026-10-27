Ciclo “Isidora Aguirre: lo vivido y lo soñado” en U. de Chile

Escuela de Derecho, Universidad de Chile, Pio Nono 1, Metro Baquedano.



Martes 27 y miércoles 28 de octubre.

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Figura central del teatro chileno del siglo XX, Isidora Aguirre (1919-2011) será la protagonista del ciclo Cultura en Derecho, en su octava versión, organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile.

La autora inició su carrera como dramaturga al alero de los teatros universitarios que surgieron en la década de 1940, como el Teatro Experimental de la Universidad de Chile, creado en 1941. Más tarde sería profesora de teatro en la misma universidad. Su amplia obra logró combinar la preocupación por los temas sociales y la historia nacional junto con alcanzar una gran popularidad, como demuestra la más célebre de sus obras, “La Pérgola de las Flores”, comedia musical estrenada en 1960, vuelta a representar continuamente desde entonces y adaptada al cine y la televisión.

El encuentro tendrá lugar los días martes 27 y miércoles 28 de octubre en Pio Nono 1. Al igual que las versiones previas de estos ciclos (dedicadas a Albert Camus, José Domingo Gómez Rojas, Gabriela Mistral, Armando Uribe, Jorge Edwards, Carlos Droguett y Raúl Ruiz) contará con diversas actividades, en que participarán destacados estudiosos y artistas.

La inauguración del ciclo sobre su vida y obra contará con las palabras de bienvenida del decano de la Facultad, Gabriel Hernández Paulsen; el periodista y escritor, Julio Fernando San Martín, autor de la biografía Isidora Aguirre. Una dramaturga esencial. Asimismo, expondrán la profesora de la Escuela de Teatro de la Universidad de Valparaíso, Marcia Martínez, coeditora del libro Teatro y fulgor: aproximaciones a la obra de Isidora Aguirre.

El miércoles 28 de octubre, a las 12:00 horas, tendrá lugar la mesa sobre la obra “La Pérgola de las Flores”, en que la actriz Bernardita Nassar, protagonista de una de las representaciones más recientes en el GAM será entrevistada por la vicedecana de la Facultad, Flavia Carbonell.

También intervendrán el destacado musicólogo Juan Pablo González, profesor emérito de la Universidad Alberto Hurtado e ITEM de Medellín, autor del libro Francisco Flores del Campo. Concluirá la mesa la exposición de María de la Luz Hurtado, profesora emérita de la Universidad Católica, quien ha escrito ampliamente sobre la historia teatral chilena y también sobre Isidora Aguirre.

El mismo miércoles 28 de octubre, a las 13:00 horas, se realizará una lectura dramatizada de la obra de Aguirre, ¿Quien tuvo la culpa de la muerte de la María González?, por integrantes del Teatro Cadal, de la Facultad de Derecho, dirigido por Catalina Millán.

A las 15:00 hora se exhibirá el documental “Isidora”, de los realizadores Christián Aylwin y Nicolás Superby, actividad con la que concluye este nuevo ciclo de Cultura en Derecho.