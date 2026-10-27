Flávio Bolsonaro desafía a la justicia brasileña: aliados aseguran que huyó a Estados Unidos

El senador brasileño Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y derrotado el domingo en las elecciones presidenciales frente a Luiz Inácio Lula da Silva, habría abandonado Brasil rumbo a Estados Unidos junto a su esposa y sus dos hijas, según informaron este martes fuentes cercanas a su familia a CNN Brasil. La versión también fue respaldada por un aliado del parlamentario y una fuente del Gobierno estadounidense citados por Reuters.

El nuevo antecedente se conoció horas después de que la Policía Federal brasileña cancelara los pasaportes común y diplomático de Bolsonaro, luego de que el senador incumpliera el plazo fijado por el Supremo Tribunal Federal (STF) para entregar ambos documentos. La orden, dictada por el magistrado Alexandre de Moraes, también le prohíbe abandonar territorio brasileño.

Según CNN Brasil, personas próximas al excandidato presidencial aseguraron que la salida comenzó durante la madrugada del martes. Reuters, por su parte, informó que una fuente del Gobierno estadounidense confirmó que el senador se encontraba camino a ese país, aunque todavía no se ha establecido oficialmente por qué ruta habría abandonado Brasil.

Incumple orden judicial y pierde contacto con sus abogados

La situación judicial de Bolsonaro se agravó durante la mañana de este martes, cuando venció a las 11:00 horas el plazo para entregar sus pasaportes a la Policía Federal. Ante el incumplimiento, las autoridades procedieron a cancelar ambos documentos en sus sistemas y anunciaron que informarían de lo ocurrido al ministro Alexandre de Moraes.

La defensa del senador aseguró a CNN Brasil que perdió contacto con él después de una conversación sostenida el lunes a las 16:30 horas, cuando había acordado entregar sus documentos de viaje a sus abogados durante la mañana siguiente. Desde entonces, sus representantes intentaron comunicarse mediante llamadas y mensajes, sin obtener respuesta.

La ausencia contrasta con las declaraciones que el propio Bolsonaro difundió el lunes, cuando aseguró que no tenía intención de abandonar Brasil y que cumpliría la resolución judicial.

“Nunca pensé en salir del país, voy a entregar mis pasaportes y voy a defenderme de esta aberración”, sostuvo entonces, calificando la medida como un intento de intimidación.

El senador Rogério Marinho, coordinador de su campaña presidencial, había negado inicialmente la versión de una fuga. Sin embargo, según informó posteriormente Metrópoles, recibió un mensaje de Bolsonaro a las 8:00 horas del martes en el que este aseguró que estaba “enfriando la cabeza”, sin aclarar si permanecía en Brasil.

Argentina niega ingreso y aparecen nuevos antecedentes sobre el vuelo

La investigación se concentró inicialmente en la frontera con Argentina, después de que Infobae informara que Bolsonaro habría ingresado a ese país utilizando su documento de identidad para abordar un avión privado desde Puerto Iguazú hacia Estados Unidos.

Las autoridades argentinas, sin embargo, descartaron tener registros de su entrada. La Dirección Nacional de Migraciones informó que tampoco se presentó un plan de vuelo que incluyera a integrantes de la familia Bolsonaro.

La aeronave investigada, un Gulfstream G400 perteneciente a la empresa Baires Fly, había despegado el lunes desde Buenos Aires a las 22:14 horas y aterrizado en Puerto Iguazú a las 23:45.

Según informó posteriormente el canal argentino TN, el avión había sido solicitado mediante un intermediario estadounidense para trasladar a cuatro pasajeros brasileños. Sin embargo, el viaje hacia Estados Unidos fue cancelado y los pasajeros previstos no abordaron la aeronave.

Pese a las versiones sobre su salida, la Policía Federal brasileña no ha confirmado oficialmente que Bolsonaro cruzara la frontera, por lo que continúa sin establecerse cómo habría abandonado el país.

Posible solicitud de asilo y causas judiciales

El portal brasileño Metrópoles informó además que Bolsonaro buscaría solicitar asilo político ante el Gobierno de Donald Trump una vez que ingresara a Estados Unidos. Según el medio, la operación habría contado con la colaboración de un reducido grupo de aliados en ambos países. Hasta ahora, no existe confirmación oficial de que esa solicitud se haya presentado.

El senador enfrenta investigaciones ante el Supremo Tribunal Federal por sospechas de lavado de dinero y otros delitos. Una de ellas involucra al abogado Willer Tomaz, cercano al parlamentario, con quien tiene prohibido mantener contacto por disposición judicial.

Su situación judicial adquirió especial relevancia después de su derrota frente a Lula en la segunda vuelta presidencial del domingo 25 de octubre. La resolución que restringe sus movimientos fue dictada al día siguiente, luego de que su hermano Eduardo Bolsonaro planteara públicamente que Flávio debía abandonar Brasil si perdía las elecciones.

Por ahora, aunque el incumplimiento de la orden judicial está acreditado y diversas fuentes lo sitúan rumbo a Estados Unidos, no se ha confirmado oficialmente su llegada a territorio estadounidense ni se ha informado de una orden de detención vigente en su contra.