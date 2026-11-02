Muere trabajador en accidente durante obras de la futura estación Brasil de la Línea 7 del Metro

Metro de Santiago confirmó la tarde de este lunes la muerte de un trabajador durante las obras de construcción de la futura estación Brasil de la Línea 7, ubicada en la comuna de Renca.

De acuerdo con la empresa estatal, la víctima se desempeñaba para la empresa CSM SOLMET y falleció producto de un accidente ocurrido mientras se realizaban labores de desmontaje de maquinaria en el terreno.

Hasta el lugar concurrieron voluntarios de Bomberos, personal del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros y efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI). Las autoridades se encuentran realizando las diligencias destinadas a establecer las circunstancias en que ocurrió el accidente.

A través de un comunicado, Metro informó que se encuentra en el lugar “colaborando con la empresa y las autoridades competentes para esclarecer las circunstancias del accidente”, así como para “verificar el cumplimiento de los protocolos y la normativa vigente”.

La estatal expresó además “sus más sentidas condolencias a la familia y seres queridos del trabajador fallecido” y aseguró que mantendrá su disposición a colaborar con las autoridades durante la investigación.