II Encuentro de Medios Digitales en Chile abordará los desafíos del periodismo independiente

El próximo miércoles 4 de noviembre se realizará en Santiago el II Encuentro de Medios Digitales Chilenos, organizado por SembraMedia, la Escuela de Periodismo y el Campus Creativo de la Universidad Andrés Bello (UNAB), con el objetivo de analizar los desafíos y oportunidades del periodismo independiente en Chile.

La jornada contará con dos paneles temáticos, uno dedicado a medios consolidados y otro a proyectos emergentes, que abordarán la sostenibilidad económica, los modelos de financiamiento, la innovación tecnológica y el futuro de la prensa digital.

El panel de medios destacados estará integrado por Héctor Cossio, editor general de El Mostrador; Matías Rojas, periodista de El Desconcierto; y Maximiliano Valdés, fundador y director de Chócale.

En tanto, el panel de medios emergentes contará con Stephanie Cobo, directora de Más Minería Energía; Judith Herrera, codirectora y editora de Revista Matadero; e Iván Martínez, director y editor de Revista Lector.

Ambas conversaciones serán moderadas por Alexis Apablaza-Campos, especialista en medios digitales de SembraMedia en Chile y académico investigador de la Escuela de Periodismo de la UNAB. La apertura estará a cargo de Ricardo Abuauad, decano del Campus Creativo de la universidad, y se contempla un espacio de preguntas y debate con el público.

“Por segundo año consecutivo, tendremos la posibilidad de reunir a los principales actores digitales independientes del país”, destacó Apablaza-Campos, quien explicó que la división en dos paneles busca reflejar la diversidad del sector, desde medios consolidados hasta emprendimientos periodísticos en desarrollo.

Actualmente, el directorio internacional de SembraMedia reúne alrededor de 60 iniciativas periodísticas chilenas, lo que sitúa al país como el cuarto territorio con mayor representación regional dentro de esta red de periodismo independiente.

En paralelo, se realizará una reunión de trabajo a puerta cerrada con representantes locales del directorio de SembraMedia.

El encuentro se desarrollará el miércoles 4 de noviembre, entre las 10:00 y las 11:30 horas, en la Biblioteca del Campus Creativo UNAB, ubicada en Ernesto Pinto Lagarrigue 230, Recoleta. La asistencia será gratuita, previa inscripción, y la actividad contará con transmisión en vivo a través del canal institucional de YouTube de la facultad.