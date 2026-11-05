Código promocional Novibet Chile NBMAXCL: 100% extra + $10.000 en apuesta gratis

El código promocional Novibet NBMAXCL permite elegir entre dos ofertas de bienvenida para nuevos usuarios en Chile. En deportes, el Novibet bono de bienvenida ofrece un 100% hasta $100.000 CLP + una apuesta gratis de $10.000. Para casino, la promoción duplica el primer depósito con un 100% hasta $200.000 CLP. Ambas modalidades se activan por separado.

Código promocional Novibet: cuál es y dónde introducirlo

El código promocional Novibet es NBMAXCL y está destinado a nuevos usuarios mayores de 18 años residentes en Chile. Debes escribirlo durante el alta, antes de finalizar la creación de la cuenta.

Tal y como señalan otras referencias sobre el código de bono Novibet, el formulario de registro incluye un campo específico denominado «Promo Code / Código». Introduce ahí el código Novibet exactamente como aparece y completa después los datos necesarios para crear tu cuenta.

Una vez registrado, podrás acceder desde tu perfil a la promoción correspondiente y comprobar que haya quedado correctamente asociada.

Beneficios del código promocional Novibet: deportes, casino y más

La principal ventaja del código promocional Novibet es que puedes escoger una bienvenida distinta según quieras apostar en deportes o jugar en el casino. Además, Novibet Chile mantiene otras promociones activas para usuarios registrados.

Oferta Detalle Código Deportes 100% del primer depósito hasta $100.000 CLP + apuesta gratis de $10.000 NBMAXCL Casino 100% del primer depósito hasta $200.000 CLP NBMAXCL Giros gratis Hasta 100 giros gratis aleatorios en slots seleccionadas gracias a Spin Gifts, sin apuesta mínima y con ganancias sin rollover NBMAXCL Otras promociones Apuestas gratis en fútbol, ¡Devolución a 0-0!, Garantía por retirada en tenis, Combinadas mejoradas y torneos de slots, entre otras muchas NBMAXCL

Ten en cuenta que las promociones adicionales funcionan de manera independiente al bono de bienvenida. Algunas requieren activación previa y no todas dependen de NBMAXCL.

Novibet bono de bienvenida en deportes: 100% + apuesta gratis

El Novibet bono de bienvenida para apuestas deportivas duplica el primer depósito con un 100% extra hasta $100.000 CLP. Para activarlo debes depositar al menos $10.000 CLP y, además del bono, recibes una apuesta gratis de $10.000. Las condiciones asociadas al código Novibet son:

Rollover: x5 sobre la suma del depósito y el bono.

x5 sobre la suma del depósito y el bono. Cuota mínima: 1,50.

1,50. Apuestas válidas: simples o combinadas; las apuestas sistema no cuentan.

simples o combinadas; las apuestas sistema no cuentan. Plazo: 60 días para completar el rollover.

60 días para completar el rollover. Métodos excluidos: Skrill y Neteller.

Skrill y Neteller. Apuesta gratis: se acredita en un máximo de 24 horas.

se acredita en un máximo de 24 horas. Validez: 7 días desde su acreditación.

7 días desde su acreditación. Ganancia máxima con la apuesta gratis: $1.000.000 CLP.

$1.000.000 CLP. Rollover de sus ganancias: no se aplica un requisito adicional.

Ejemplo: si depositas $50.000 CLP, recibes otros $50.000 CLP de bono. Como el rollover x5 se calcula sobre $100.000 CLP, tendrás que completar $500.000 CLP en apuestas válidas antes de liberar la promoción.

Novibet casino bono: duplica tu primer depósito

El Novibet casino bono ofrece un 100% adicional hasta $200.000 CLP sobre el primer depósito. Para acceder a la promoción necesitas ingresar al menos $5.000 CLP, y tanto el depósito como el bono quedan sujetos a requisitos de apuesta antes de poder retirar el saldo promocional.

Las principales condiciones son:

Rollover: x30 sobre depósito + bono.

x30 sobre depósito + bono. Slots: contribuyen al 100% al cumplimiento del requisito.

contribuyen al 100% al cumplimiento del requisito. Ruleta, blackjack, póker en vivo, dados y otros juegos: normalmente aportan el 10%.

normalmente aportan el 10%. Apuesta máxima con fondos del bono: $200 CLP por jugada.

$200 CLP por jugada. Métodos de pago excluidos: Skrill y Neteller.

Skrill y Neteller. Bonos simultáneos: solo puedes mantener una promoción activa a la vez.

El bono puede utilizarse en el catálogo de casino de Novibet, que incluye slots y otros títulos presentes también entre las casas con bono de registro. Algunos juegos quedan excluidos o tienen una contribución reducida al rollover.

Novibet giros gratis: cómo funcionan los Spin Gifts

La promoción Spin Gifts permite conseguir Novibet giros gratis de forma aleatoria mientras juegas en slots seleccionadas de Big Time Gaming, NetEnt, Nolimit City y Red Tiger. No exige una apuesta mínima para participar y los premios pueden ser de 1, 2, 5, 10, 25, 50, 75 o 100 giros gratis.

Activación: los Spin Gifts aparecen aleatoriamente durante el juego.

los Spin Gifts aparecen aleatoriamente durante el juego. Valor de cada giro: depende de la apuesta más reciente realizada.

depende de la apuesta más reciente realizada. Rollover: las ganancias obtenidas no tienen requisitos de apuesta.

las ganancias obtenidas no tienen requisitos de apuesta. Validez: los premios caducan 3 días después de su acreditación .

los premios caducan . Periodo actual: del 1 de septiembre al 30 de noviembre de 2026.

La promoción está disponible tanto en escritorio como en móvil.

Cómo activar NBMAXCL en Novibet Chile

El código Novibet se introduce durante la creación de la cuenta. Para dejar correctamente asociada la promoción, sigue estos pasos:

Entra en Novibet Chile y selecciona «Registrarse». Introduce tu correo electrónico y crea una contraseña. Escribe NBMAXCL en el campo destinado al Promo Code. Completa los datos personales solicitados y finaliza el registro. Selecciona la promoción de deportes o casino que quieras utilizar. Realiza el primer depósito y comprueba desde tu cuenta que el bono haya sido acreditado.

El importe mínimo depende de la modalidad seleccionada: el bono deportivo requiere un depósito de al menos $10.000 CLP, mientras que el casino parte de $5.000 CLP. Antes de depositar, verifica también que el método de pago elegido sea compatible con la promoción.

Promociones Novibet Chile más allá del bono de bienvenida

Novibet Chile mantiene numerosas promociones y funciones adicionales para usuarios registrados. Entre las disponibles actualmente destacan:

Early Over: determinadas apuestas a Más/Menos de 2,5 goles se liquidan como ganadoras si se marcan dos goles antes del minuto 15:00 .

determinadas apuestas a Más/Menos de 2,5 goles se liquidan como ganadoras si se marcan . Bet Lock: permite cerrar anticipadamente como ganadora una selección concreta de una apuesta combinada utilizando la cuota ofrecida en ese momento, mientras las demás continúan abiertas.

permite cerrar anticipadamente como ganadora una selección concreta de una apuesta combinada utilizando la cuota ofrecida en ese momento, mientras las demás continúan abiertas. Drops & Wins 2026: torneo de slots con premios diarios en efectivo y una rueda semanal. La etapa actual reparte premios de hasta $3.000.000 CLP diarios y multiplicadores de hasta 000x, entre otras recompensas.

Estos son solo tres ejemplos. Novibet ofrece muchas otras campañas para fútbol, tenis, básquetbol, apuestas múltiples o casino.

Comparativa del código promocional Novibet con otras ofertas de Chile

El código promocional Novibet presenta una oferta de bienvenida relativamente sencilla frente a otras de las mejores casas de apuestas de Chile: un bono de primer depósito acompañado de una apuesta gratis.

En cambio, otros operadores reparten sus promociones entre varios depósitos, situándose entre el ranking de casas de apuestas verificadas, o priorizan las recompensas de casino.

Operador Oferta principal Qué la diferencia CTA Novibet 100% hasta $100.000 CLP + apuesta gratis de $10.000 Bono sencillo + freebets NBMAXCL Betano $200.000 CLP + $20.000 en freebet + $5.000 CLP sin depósito Bono sin depósito Betano BETMAXCL 1xBet Hasta 300% y $455.000 CLP en deportes / hasta $1.400.000 CLP en casino Más con menos en deportes ELMOSTRABET Jugabet 275% hasta $1.500.000 CLP + extras Espectacular cifra repartida en varios ingresos JUGATOP Melbet Deportes + casino hasta $1.113.000 CLP + 220 FS Gran paquete de casino ELMOST Stake Oferta variable según campaña Promociones cambiantes ELMOSTCL

Como puedes constatar, propuestas como las del código promocional 1win, el código de Novibet y el código LATAMVIP de Stake muestran hasta qué punto las casas de apuestas compiten con fórmulas muy distintas para captar nuevos usuarios.

Novibet app: bonos y apuestas gratis desde el celular

La Novibet app está disponible para iOS y Android desde la propia web oficial y cuenta con promociones exclusivas para quienes juegan desde el celular:

Deportes: realiza tu primera apuesta de $10.000 CLP o más , a cuota mínima 1,50, y recibe una apuesta gratis de $10.000 CLP . Sus ganancias no tienen rollover.

realiza tu primera apuesta de , a cuota mínima 1,50, y recibe una . Sus ganancias no tienen rollover. Casino: juega al menos $10.000 CLP en slots elegibles de Pragmatic Play y recibe 50 giros gratis en Big Bass Mission Fishin.

Las promociones móviles también son habituales en otros operadores: el código promocional Stake y el código PRENSAVIP de 1win dan acceso a ofertas y ventajas específicas relacionadas con sus respectivas aplicaciones.

Depósitos y métodos de pago disponibles en Novibet

Novibet Chile admite tarjetas, transferencias, pagos en efectivo y billeteras electrónicas. Los límites y tiempos dependen del método utilizado:

Método Tipo Tiempo de acreditación Mínimo Máximo WebPay Tarjeta Hasta 5 minutos $5.000 CLP $2.000.000 CLP Depósito bancario Transferencia Hasta 2 días hábiles $5.000 CLP $800.000 CLP Pagos en efectivo Efectivo Hasta 2 días hábiles $5.000 CLP $2.000.000 CLP Visa / Mastercard Tarjeta Inmediato $5.000 CLP $2.000.000 CLP Skrill / Skrill 1-Toque Billetera electrónica Inmediato $5.000 CLP $2.000.000 CLP Neteller Billetera electrónica Inmediato $5.000 CLP $2.000.000 CLP AstroPay Billetera electrónica Inmediato $5.000 CLP $2.000.000 CLP

También pueden aparecer alternativas como MACH, Khipu o Apple Pay. Ten en cuenta que Skrill y Neteller no son válidos para activar los bonos de bienvenida de deportes o casino.

Novibet Chile: licencia, confiabilidad y situación legal

Novibet pertenece a Logflex MT Limited, sociedad registrada en Malta con el número C 77772. Al igual que otros operadores, cuenta con supervisión internacional: su licencia MGA/CRP/186/2010 figura activa ante la Malta Gaming Authority y cl.novibet.com aparece entre los dominios autorizados. Si quieres comparar su situación con la de otros operadores, revisa las mejores casas de apuestas en Chile .

Apuesta con control en Novibet

Antes de usar un código Novibet o cualquier promoción, decide cuánto dinero y tiempo quieres dedicar al juego. No aumentes las apuestas para compensar una pérdida y haz pausas si deja de ser entretenido. Novibet es solo para mayores de 18 años y ofrece herramientas de límites y autoexclusión. Si pierdes el control, busca ayuda especializada.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional Novibet

¿Cuál es el código promocional Novibet?

El código promocional Novibet es NBMAXCL y debes introducirlo durante el registro para asociarlo a tu nueva cuenta.

¿Qué bono ofrece Novibet en deportes?

El bono deportivo duplica el primer depósito con un 100% hasta $100.000 CLP e incluye una apuesta gratis de $10.000 CLP.

¿Cuál es el bono de casino?

Novibet ofrece un 100% hasta $200.000 CLP sobre el primer depósito elegible realizado en el casino.

¿Cómo reclamar giros gratis Novibet?

Los Spin Gifts aparecen aleatoriamente en slots seleccionadas y pueden entregar entre 1 y 100 giros. Novibet también ofrece otras campañas puntuales con giros gratis.

¿Qué hacer si el código promocional Novibet no funciona?

Comprueba que NBMAXCL esté bien escrito, que tu cuenta sea nueva y que cumplas los requisitos de la promoción. Si continúa el problema, contacta con soporte.

¿Qué otros códigos promocionales hay disponibles fuera de Chile?

Si estás en Brasil, por ejemplo, debes usar otro código para cupón Novibet: NBMAXCL solo aplica para usuarios en Chile. Novibet si es una casa de apuestas en Brasil, pero para activar el bono debes usar el código Novibet para Brasil (su alto bono la hace una de las mejores casas de apuestas de Brasil).