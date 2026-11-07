Al menos 12 muertos por grave accidente en Santo Domingo

La mañana de este sábado, un accidente de tránsito dejó un saldo de 12 personas fallecidas y 15 lesionados de diversa consideración en la denominada “Ruta de la Fruta” en la comuna de Santo Domingo, región de Valparaíso, informó radio Biobio.

El hecho mantiene el tránsito suspendido en ambos sentidos.

La colisión involucra a un microbús, un automóvil particular y un camión tolva. El accidente fue una colisión frontal y se registró en la ruta E-66, a la altura del kilómetro 122,5, sector Atalaya.

Según información entregada por el delegado presidencial regional, Manuel Millones, al momento el accidente habría dejado un saldo de 12 personas fallecidas y 15 lesionados de diversa consideración, aunque no se descarta que, por la violencia del siniestro, la cifra aumente en las próximas horas.

Los heridos, ya han sido derivados hasta el hospital de San Antonio con lesiones de diversa consideración. La interrupción del tránsito sería por al menos dos horas.

Según informó la propia concesionaria de la ruta, Carabineros se mantiene regulando el tránsito en el sector, el que está siendo desviado, al menos por ahora, hacia la Ruta 78, que conecta San Antonio con Santiago.