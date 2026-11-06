Luis Gnecco aterriza como agregado cultural de Kast en la embajada chilena en Londres

En su última película, Luis Gnecco interpreta al escritor Jorge Luis Borges en un filme que narra un viaje del autor argentino a Escocia en 1971, donde termina recorriendo el país en automóvil junto a Jay Parini, un joven que huía para evitar ser reclutado para la guerra de Vietnam y que posteriormente escribió el libro que inspiró Borges and Me, la película dirigida por Marc Turtletaub.

La cinta se filmó en el 2024 en diversas locaciones de Escocia y, al igual que la historia narrada sobre el maestro de la literatura fantástica hispanoamericana, podría tener de vuelta a Luis Gnecco en Reino Unido, pero esta vez interpretando otro papel: el de agregado cultural en la embajada chilena en Londres.

Aunque la nominación aún no ha sido oficializada, su nombre ya fue transmitido al embajador Diego Paulsen.

El inminente arribo de Gnecco a la embajada en Londres ha llamado la atención por varios motivos, partiendo por su orientación política que no figura –hasta ahora– en el radar de la extrema derecha chilena. Y aunque si bien participó en el equipo cultural en la campaña de Ignacio Briones (2021) y criticó duramente el ascenso de las nuevas generaciones en el Gobierno de Boric, se le recuerda principalmente por su intervención en la campaña del “No”.

Agregados sin plata

En el círculo diplomático la nominación de Gnecco no preocupa tanto por su llegada a la embajada propiamente tal, sino por la promesa que realizó el Presidente Kast durante su campaña de no elevar el gasto fiscal en programas, ministerios y embajadas, criticando en su programa la apertura de embajadas sin haber ampliado la planta de Servicio Exterior durante cuatro décadas. Una situación aún más compleja hoy, dado el actual panorama de recorte fiscal.

No solo eso, a propósito de las comunicaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, Kast aseguró también en su programa que era importante promover a artistas chilenos en bienales, ferias de arte o festivales de cine, pero que esta labor debía realizarse por las embajadas y consulados, “limitando la figura de agregado cultural a destinos estratégicos como Nueva York, París, Buenos Aires o Beijing”.

Para ser agregado cultural, comenta un exembajador, se necesita no solo tener sensibilidad en materia de literatura, cine o pintura, sino que hay que contar con un presupuesto importante “para invitar a personas a almorzar o tomarse un café, con el objeto de generar una red de contactos interesante. Si no hay plata, no sirve de nada estar nombrando agregados culturales”.

Lo llamativo en el caso de Londres es que la funcionaria de carrera a cargo de la agregaduría desde hace más de una década seguirá trabajando en la misma embajada, pero aún no se sabe si lo hará realizando las mismas actividades que hasta ahora o se enfocará en nuevas tareas administrativas.

Las responsabilidades diplomáticas del actor es lo que genera dudas, debido a que Gnecco llegaría al país donde acaban de estrenar la película en que interpretó a Borges y que se ha transformado en una plataforma importante para internacionalizar su carrera. La nominación se daría justo en un momento crucial en su trayectoria, que lo obligaría a alejarse de su profesión mientras permanezca en el cargo, tal como lo hicieron otros actores que asumieron el mismo rol en otros país, como Cristián Campos, Patricia Rivadeneira y Alejandro Goic.

Cabe consignar que el actor fue formalizado en nuestro país por violencia intrafamiliar, después que su pareja lo denunciara por un hecho ocurrido al interior de su domicilio en junio de 2021. Un mes después, la Fiscalía ofreció suspensión condicional de la causa, instancia que fue aceptada por la víctima, decretándose el alejamiento total del Gnecco del hogar de la mujer.

Tras el episodio, el actor decidió radicarse en Francia, país desde donde comentó –en una entrevista– que una de las razones para trasladarse a Europa fue que Chile le pareció “insoportable”.

El Mostrador se comunicó con Cancillería para aclarar la situación contractual del actor con la embajada chilena en Londres, pero hasta el cierre de esta edición no recibimos respuesta.