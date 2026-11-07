Narcotraficante beneficiado por rebaja de Rabat reincidió en mismo delito
El ciudadano venezolano había sido detenido en Arica en 2020 al intentar cruzar la frontera con varios kilos de marihuana.
Un narcotraficante cuya condena fue rebajada por Justicia reincidió seis meses después en el mismo delito, informó emol.
El ciudadano venezolano había sido detenido en Arica en 2020 en Arica por Carabineros, cuando cruzaba en un grupo de cinco hombres la frontera por un paso no habilitado.
Edixon Josué Escobar García, de 21 años, llevaba una mochila con más de 10 kilos de marihuana. El resto además portaba cocaína y pasta base.
Al año siguiente fueron condenados a cinco años de cárcel. Sin embargo, Escobar fue parte de los más de 100 beneficiados por rebajas de condenas por parte del ministro de Justicia, Fernando Rabat, al obtener una reducción de seis meses de su pena original.
Actualmente está nuevamente en prisión, acusado por el mismo delito.