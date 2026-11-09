Código promocional 1xBet Chile 1XBETHOY 2026: ¡cuádruple bono de bienvenida en deportes!

El código promocional 1xBet 1XBETHOY permite elegir entre dos promociones para nuevos usuarios en Chile. En deportes, el 1xBet bono de bienvenida alcanza hasta un 300% y $455.000 CLP acumulados en los cuatro primeros depósitos. Si prefieres casino, puedes optar por hasta $1.400.000 CLP + 150 giros gratis. La modalidad se selecciona durante el registro.

¿Cuál es el código promocional 1xBet?

El código promocional 1xBet es 1XBETHOY y está disponible para nuevos usuarios mayores de 18 años residentes en Chile. Debes introducirlo durante el registro, en el campo «Código promocional (si tiene)», antes de crear la cuenta. En ese mismo proceso, selecciona Chile como país y el peso chileno (CLP) como moneda.

Este código 1xBet permite asociar el alta a una de las dos modalidades disponibles: Bono para deportes o Casino + 1xGames. Recuerda que existen otras alternativas del código de bono 1xBet Chile, que pueden dar acceso a otras ventajas específicas dentro de la experiencia 1xBet Chile online.

¿Qué consigo con el código promocional 1xBet?

El código da acceso a dos paquetes de bienvenida distintos y a otras promociones activas del operador. La oferta cambia según el producto elegido, por lo que los importes y recompensas no se acumulan entre deportes y casino.

Oferta Detalle Código Deportes Hasta 300% y un máximo acumulado de $455.000 CLP en los 4 primeros depósitos 1XBETHOY Casino + 1xGames Hasta $1.400.000 CLP + 150 giros gratis en 4 depósitos 1XBETHOY Otras promociones 30% de devolución en el Campeonato Nacional, 100 giros gratis por suscribirse a Telegram, 25% de devolución en apuestas desde la app, 30% extra en depósitos con criptomonedas, entre otras muchas promociones 1XBETHOY

Las promociones adicionales no siempre necesitan de un código promocional 1xBet Chile. Algunas requieren pulsar en «Participar» y otras cuentan con un código promocional 1xBet específico o se activan automáticamente al cumplir determinadas condiciones.

Cuádruple bono de bienvenida 1xBet en apuestas deportivas

El bono deportivo de 1xBet se reparte entre los cuatro primeros depósitos y aumenta progresivamente del 200% al 300%. Cada recompensa se divide en dos partes iguales: una se utiliza en apuestas deportivas y la otra en juegos de la sección 1xGames.

Depósito Bono total Deportes 1xGames Máximo 1.º 200% 100% 100% $200.000 CLP 2.º 240% 120% 120% $85.000 CLP 3.º 280% 140% 140% $85.000 CLP 4.º 300% 150% 150% $85.000 CLP

Las principales condiciones del 1xBet bono de bienvenida para deportes son:

Depósito mínimo: $800 CLP en cada tramo.

Rollover deportivo: x5 en el primer depósito y x8 del segundo al cuarto.

Apuestas válidas: combinadas de al menos 3 selecciones.

Cuota mínima: al menos 3 selecciones de cada combinada deben tener cuota 1,40 o superior.

1xGames: rollover x30 sobre la parte correspondiente del bono.

Plazo: 30 días desde la concesión de cada bono.

Activación: debes completar tus datos personales y confirmar el número de teléfono.

No puedes recibir un nuevo bono mientras sigas liberando el anterior. Además, 1xBet puede solicitar una verificación de identidad antes de autorizar determinados retiros.

Paquete de bienvenida 1xBet para casino en cuatro depósitos

El 1xBet casino bono alcanza hasta $1.400.000 CLP + 150 giros gratis y se distribuye entre los cuatro primeros depósitos:

1.er depósito: 100% hasta $280.000 CLP + 30 giros gratis.

2.º depósito: 50% hasta $330.000 CLP + 35 giros gratis.

3.er depósito: 25% hasta $380.000 CLP + 40 giros gratis.

4.º depósito: 25% hasta $410.000 CLP + 45 giros gratis.

Las principales condiciones son:

Depósito mínimo: $9.000 CLP en el primer tramo y $14.000 CLP del segundo al cuarto.

Rollover: x35 en cada bono.

Plazo: 7 días desde la activación de cada tramo.

Apuesta máxima con bono: $4.500 CLP.

Giros gratis: se habilitan después de completar el rollover del bono correspondiente.

Activación: debes completar el perfil, confirmar el teléfono y aceptar las ofertas de bono de casino.

Los giros gratis se utilizan en tragamonedas específicas según el depósito. Para acceder al siguiente tramo, primero debes completar los requisitos del anterior o esperar a que expire.

Otras promociones 1xBet para clientes regulares

Además de los bonos de bienvenida, 1xBet mantiene otras promociones para usuarios registrados:

Campeonato Nacional: devolución semanal del 30% , con apuestas desde $5.000 CLP, bono máximo de $135.000 CLP y rollover x5.

Crypto Freebet: devolución del 30% del promedio de los depósitos realizados con criptomonedas.

Bono de cumpleaños: recompensa personal para usuarios activos que cumplan las condiciones de la promoción.

Estos son solo tres ejemplos. 1xBet destaca por ofrecer decenas de promociones para eventos y competiciones concretas, eSports, juegos de casino o el uso de determinados métodos de pago.

¿Cómo se usa el código promocional 1xBet paso a paso?

Si quieres saber cómo poner código promocional 1xBet, debes introducirlo durante el registro. El proceso es el siguiente:

Entra en 1xBet y pulsa «Registrarse» . Elige el método de registro que prefieras y selecciona Chile como país y CLP como moneda. Completa los datos personales solicitados e introduce 1XBETHOY en el campo «Código promocional (si tiene)»



Selecciona la modalidad que quieras activar: Bono para deportes o Casino + 1xGames . Finaliza el registro, completa los campos obligatorios de tu perfil y confirma tu número de teléfono. Realiza el depósito mínimo requerido para la promoción elegida y comprueba que el bono se haya acreditado correctamente.

A partir de ahí, tendrás que cumplir las condiciones del tramo activo antes de poder retirar el saldo promocional o acceder al siguiente bono de la cadena.

Cómo liberar el bono 1xBet: ejemplo práctico

Para entender cómo funciona el rollover del primer bono deportivo, imagina que haces un depósito de $20.000 CLP. El 200% promocional añade $40.000 CLP, dividido en dos partes:

$20.000 CLP para apuestas deportivas .

$20.000 CLP para 1xGames .

Los requisitos serían los siguientes:

Deportes: rollover x5 → debes generar $100.000 CLP en apuestas válidas .

1xGames: rollover x30 → debes generar $600.000 CLP en volumen de juego .

Para completar correctamente la parte deportiva:

utiliza combinadas de al menos 3 selecciones ;

asegúrate de que al menos 3 tengan cuota 1,40 o superior ;

evita añadir mercados innecesarios únicamente para aumentar la cuota;

completa cuanto antes la verificación del teléfono y cualquier proceso KYC solicitado.

El rollover no indica cuánto debes perder, sino el volumen acumulado que necesitas apostar antes de liberar el bono.

¿Puedo activar un código promocional 1xBet sin depósito?

1XBETHOY no activa actualmente un bono de bienvenida sin depósito. Sin embargo, sí existe un 1xBet bono sin depósito vinculado a su canal de Telegram:

suscríbete al canal oficial;

busca la publicación fijada;

obtén el código promocional específico;

actívalo en «Bonos y regalos» ;

recibe 100 giros gratis .

Debes activar el código y utilizar los giros en un plazo de 5 días. Las ganancias obtenidas están sujetas a requisitos de apuesta posteriores.

Comparativa de 1xBet frente a otros códigos promocionales en Chile

El cupón 1xBet compite con promociones muy distintas entre las mejores casas de apuestas disponibles para usuarios de Chile. Algunas priorizan grandes paquetes repartidos entre varios depósitos, mientras que otras ofrecen recompensas más sencillas o incluso bonos sin depósito.

Operador Oferta de bienvenida Qué la diferencia CTA 1xBet Deportes: hasta 300% y $455.000 CLP / Casino: hasta $1.400.000 CLP + 150 FS Dos paquetes en 4 depósitos 1XBETHOY Betano $200.000 CLP + $20.000 en freebet + $5.000 CLP de bono sin depósito por registrarse y verificar el correo Bono sin depósito Betano BETMAXCL Jugabet Deportes: 275% hasta $1.500.000 CLP + hasta $100.000 en apuestas gratis + 2 Raspe y Gana Cifra en apuestas deportivas estratosférica JUGATOP Melbet Deportes: 100% hasta $190.000 CLP / Casino: hasta $1.113.000 CLP + 220 FS Gran cantidad de giros gratis ELMOST Novibet 100% hasta $100.000 CLP + apuesta gratis de $10.000 Bono sencillo en un solo depósito NBMAXCL

Betano dispone de un bono de registro automáticamente, aunque exige rollover x20 en deportes o x40 en casino y limita el retiro a $50.000 CLP. Novibet requiere un depósito mínimo de $10.000 CLP y aplica rollover x5. En cambio, 1xBet, Jugabet y Melbet se centran en extender la experiencia a través de la recompensa de varios ingresos. Si quieres comparar con más detalle, revisa el código promocional Melbet, el código promocional Novibet, o el código de 1xBet.

App 1xBet: usa el código desde el celular

La 1xBet app está disponible para Android e iOS en Chile. Desde la propia web de 1xBet puedes acceder al enlace de descarga para iPhone en la App Store, mientras que en Android la aplicación se instala mediante el archivo APK oficial. Desde la app puedes registrarte, introducir 1XBETHOY, seleccionar el bono, gestionar tu cuenta y acceder a las apuestas deportivas y al casino.

Además, 1xBet ofrece la promoción Aplicación&Bono para apuestas deportivas realizadas exclusivamente desde la app. Con apuestas válidas desde $1.106 CLP, puedes recibir una devolución semanal calculada sobre el importe medio apostado:

3-5 apuestas: 10%.

6-9 apuestas: 15%.

10 o más apuestas: 25%.

La devolución puede alcanzar $110.547 CLP y se acredita semanalmente en la cuenta de bono. Para liberarla debes cumplir un rollover x5 mediante apuestas combinadas válidas, y el saldo promocional caduca a los 5 días desde su emisión.

¿Cómo depositar en 1xBet Chile?

1xBet ofrece distintos métodos para depositar en pesos chilenos, con importes mínimos que suelen situarse entre $500 y $2.500 CLP, dependiendo de la alternativa elegida.

Entre las opciones disponibles actualmente aparecen:

Pagos locales: WebPay Plus y Transferencia Electrónica Instantánea.

Bancos: Banco Falabella, Banco de Chile y Pay’n’Play.

Billeteras electrónicas: MACH, BinancePay y AstroPay.

Criptomonedas: USDT, TRX y XRP, entre otras redes y activos disponibles.

Los límites y métodos pueden variar según la cuenta y el momento del depósito. En criptomonedas, por ejemplo, 1xBet muestra el mínimo correspondiente antes de generar la dirección de pago, por lo que puedes comprobar el importe exacto directamente en la caja.

¿1xBet es confiable y legal en Chile?

Si te preguntas si 1xBet es confiable, el operador pertenece a Caecus N.V., compañía registrada en Curazao con el número 163779, y opera con la licencia OGL/2024/1262/0493 de la Curaçao Gaming Authority, concedida el 7 de noviembre de 2024.

Esta licencia internacional no equivale a una autorización explícita para operar apuestas online en Chile. La regulación específica continúa en tramitación mediante el Boletín 14.838-03, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.

También puedes comparar las características de 1xBet con otros operadores en los rankings de mejores casas de apuestas de PrensaFútbol, o este listado de las mejores casas de apuestas de Chile de Toffeeweb. También puedes consultar el código de Jugabet para Chile, el código de bono Melbet Chile y el código de bono Novibet.

Si estás fuera de Chile, revisa este ranking de casas de apuestas verificadas que analiza las casas de apuestas en Brasil, ya que son distintas condiciones y códigos para cada región. Por ejemplo, acá detalles del código promocional Melbet o el código 1xBet para Brasil, para obtener el cupón de 1xBet.

Juego responsable

Las apuestas son solo para mayores de 18 años y siempre implican riesgo de pérdida, también cuando utilizas una promoción o código 1xBet. Juega con un presupuesto cerrado, controla el tiempo y evita aumentar importes para recuperar pérdidas. Si necesitas parar, recurre a los límites de juego, la autoexclusión o un apoyo especializado.

Preguntas frecuentes sobre el código promocional 1xBet

¿Cuál es el código promocional 1xBet hoy?

El código promocional 1xBet es 1XBETHOY y se introduce durante el registro.

¿Dónde se pone el código 1xBet?

En el campo «Código promocional » del formulario de registro.

¿Hay un 1xBet bono sin depósito?

1XBETHOY no lo activa, pero Telegram ofrece 100 giros gratis mediante un código específico.

¿Funciona el código en la 1xBet app?

Sí. Puedes introducir 1XBETHOY al registrarte desde la aplicación.

¿Puedo usarlo si ya tengo cuenta?

No. El bono de bienvenida está dirigido a nuevos usuarios.

¿Puedo usarlo fuera de Chile?

Si estás en Brasil, por ejemplo, revisa esta guía sobre las mejores casas de apuestas de Brasil, ya que las condiciones cambian por país.