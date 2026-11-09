Puerto de Ideas Valparaíso reunió a 14 mil personas en tres jornadas

Con una amplia participación de público y una programación que invitó a reflexionar sobre los desafíos de nuestro tiempo, el Festival Puerto de Ideas Valparaíso 2026 – realizado junto a Coopeuch, el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, y la Universidad de Valparaíso– llegó a su fin, reafirmando su lugar como uno de los principales encuentros culturales y de divulgación del conocimiento del país.

Bajo el concepto “Un momento singular de la experiencia humana”, la XVI edición del festival se desarrolló entre el 6 y el 8 de noviembre, con más de 40 actividades en distintos escenarios de Valparaíso. Conversaciones, conferencias, rutas literarias, experiencias musicales y propuestas artísticas reunieron a pensadores, científicos, escritores y creadores de distintas partes del mundo.

“Estamos muy contentos con esta nueva edición, que una vez más convirtió a la ciudad en un espacio de encuentro en torno al conocimiento, la cultura y el pensamiento. Durante estos días compartimos preguntas, reflexiones y conversaciones con destacados invitados nacionales y extranjeros, junto a un público que nos demuestra que existe un enorme interés por comprender el mundo que habitamos. Ese es precisamente el sentido de Puerto de Ideas: abrir nuevas perspectivas, acercar el conocimiento a las personas y generar encuentros que permanezcan más allá del festival”, señaló Chantal Signorio, presidenta de la Fundación Puerto de Ideas.

La conferencia de inauguración “Las raíces del mal: la violencia en la evolución humana”, a cargo del reconocido paleoantropólogo español Juan Luis Arsuaga, dio inicio a tres días de encuentros en torno a la condición humana, la sociedad y los desafíos contemporáneos. “Cuando decimos que [una persona] se ha comportado de una forma bestial, que su comportamiento es brutal, ese tipo de conductas no las desarrollan los animales; quiero decir con esto que la aversión o la violencia no son un lastre del pasado”, afirmó en su exposición.

Entre los invitados internacionales estuvo el filósofo belga Pascal Chabot, quien abordó la búsqueda de sentido en la sociedad contemporánea a través de su conferencia “¿Qué buscamos cuando buscamos sentido?”, donde reflexionó sobre cómo la conexión permanente con las pantallas y las transformaciones tecnológicas están modificando nuestra relación con el trabajo, las relaciones y la experiencia humana. Al respecto, destacó que “uno de los grandes problemas del mundo contemporáneo es que, muy a menudo, la aceleración de los cambios hace que la cantidad de adaptaciones que debemos realizar no nos permita avanzar hacia nuestra realización personal”.

La programación también contó con la participación del filósofo francés Éric Sadin con “IA generativas: un terremoto social, cultural y civilizatorio”. En su exposición, advirtió sobre los riesgos que estas tecnologías pueden representar para el pensamiento crítico y la capacidad de reflexión: “nos olvidamos de que la construcción de nuestro lenguaje es la capacidad de nuestra construcción de pensamiento, de juicio y de pensamiento crítico. Seres que no sabrán escribir van a estar reducidos a una sola cosa: ser seres manipulables”.

A estas reflexiones se sumaron las del historiador estadounidense Matthew L. Jones, quien presentó “Hackear el mundo: la delgada línea entre seguridad y vigilancia”, una mirada histórica a cómo, lejos del control democrático, distintas organizaciones han aceptado mantener vulnerabilidades en los dispositivos en nombre de la seguridad, y las del escritor rumano Mircea Cărtărescu, en la conversación “La realidad como alucinación”. Durante este encuentro, Cărtărescu compartió su especial vínculo con la ciudad y confesó que “llevo 53 años deseando llegar a Valparaíso. El primer poema que escribí en aquella época mencionó a Valparaíso y aparece incluso en mi última novela. Al invitarme han conseguido que yo cumpla este gran sueño”.

Por su parte, la escritora argentina Agustina Bazterrica, autora de Cadáver exquisito, se refirió a su proceso creativo y a las decisiones narrativas detrás de sus obras. Mencionó que dicho libro “está escrito con frases breves, quirúrgicas, porque quiero que golpeen al lector” y agregó que “en el cuento Infierno abordo la tortura y lo escribí con un léxico antiguo, casi barroco, justamente para representar el infierno. Entonces, es cierto que ya todo está escrito, la diferencia es cómo y desde qué perspectiva se escribe”.

El escritor y cineasta chileno Alberto Fuguet también fue parte del festival con su conversación con el ensayista Cristián Opazo, “Complejo paterno”, en la que compartió con el público algunas de las claves de su proceso creativo y la construcción de sus personajes y contó que “al momento de crear mis personajes, siempre me inspiro en gente que conozco. En personas extrañas, dañadas y que tengan un dejo de misterio, que no sepa todo de ellos. También me fijo en que sean personas agradables, que den ganas de compartir con ellos”.

La programación incluyó además propuestas que cruzaron distintas disciplinas y lenguajes: “Sinfonía de los mares: un viaje visual y sonoro”, con el fotógrafo submarino Eduardo Sorensen y la Orquesta Filarmónica Alimapu; “El tango de la memoria”, con Rodrigo Quian Quiroga, Marcela Conti y Rodolfo Jorquera; “Ars Natura”, de Annabelle Playe y Rima Ben-Brahim; y “Las voces del viento: conferencia y concierto de órgano”, con Miryam Singer y Christian Sundt. Estas actividades ampliaron la experiencia del festival hacia la música, las artes y la reflexión sobre nuestro entorno.

De esta manera, Puerto de Ideas Valparaíso 2026 cerró tres jornadas de encuentro en torno al conocimiento y la cultura, acercando distintas miradas y disciplinas a públicos diversos. Desde la Fundación agradecieron la participación de los invitados, el público, las instituciones colaboradoras y los equipos que hicieron posible esta edición.