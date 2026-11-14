Acuerdo con camioneros pone fin al paro, pero expone divisiones gremiales que tensionan al gobierno

La semana de paralización de los camioneros concluyó con un acuerdo que permitió al Gobierno desactivar uno de los primeros conflictos de envergadura con el sector del transporte de carga. Sin embargo, el pacto, alcanzado tras varios días de movilizaciones y bloqueos en distintas rutas del país, no logró concitar un respaldo transversal. Mientras las principales organizaciones gremiales aceptaron la propuesta del Ejecutivo, otros grupos de transportistas cuestionaron sus términos y la representatividad de los dirigentes que participaron en la negociación.

El entendimiento permitió que durante el viernes comenzara el retiro de los camiones apostados en las carreteras. La normalización fue progresiva y todavía durante la mañana persistían puntos de congestión en accesos a la Región Metropolitana y en la Ruta 5 Sur.

El principal componente del acuerdo fue una rebaja adicional de $100 por litro en el precio del diésel, a la que se sumó la reversión de las alzas que debían comenzar a regir esta semana, de $42 por litro para el petróleo y $39 para las gasolinas. De esta manera, la disminución total para el diésel alcanzaría aproximadamente $142 por litro respecto del precio que habría tenido con el incremento anunciado, mientras que para las bencinas se evitaría la subida de $39.

A esto se agregó el compromiso de mantener congelados los precios de los combustibles hasta el 31 de marzo de 2027. En ese período, los valores podrán mantenerse o bajar, pero no registrar nuevas alzas. El acuerdo establece como referencia el precio vigente al 12 de noviembre, descontando $142 por litro en el caso del diésel y $39 en las gasolinas.



Asimismo, se acordó el aumento de los porcentajes de devolución del impuesto específico al diésel para transporte de carga por carretera y el aumento del porcentaje de recuperación del peaje para buses, subiendo del 35 al 70%.



El pacto también contempló compromisos de diálogo con el sector. En La Araucanía, donde camioneros de Temuco y Cautín habían decidido inicialmente desmarcarse del entendimiento nacional, el Gobierno se comprometió a facilitar su incorporación a una mesa de trabajo con gremios y confederaciones del transporte. Ese compromiso permitió que levantaran los bloqueos que mantenían en el acceso norte a Temuco, aunque sus representantes insistieron en que la rebaja acordada era insuficiente.

Un acuerdo que no convenció a todos

La principal dificultad que dejó la negociación fue la fractura entre los dirigentes que suscribieron el acuerdo y parte de las agrupaciones que participaron en las movilizaciones. En el Biobío, transportistas del Gran Concepción y de la provincia de Arauco manifestaron sentirse “traicionados” por las organizaciones que negociaron con el Ejecutivo, acusando que no fueron consultados y que sus demandas quedaron fuera del pacto.

Las críticas también se expresaron en La Araucanía. La Asociación de Dueños de Camiones de Temuco y Cautín había cuestionado que el pacto nacional se cerrara sin consultar a sus bases y que la rebaja adicional se concentrara en el diésel.

Su representante, Yuri Sobarzo, valoró el compromiso de incorporarlos a una instancia de diálogo, pero mantuvo sus reparos respecto del alcance de los beneficios. “Yo creo que las asociaciones de acá del sur tenemos que organizarnos y asumir de que nosotros tenemos que tener nuestra federación o nuestra confederación”, señaló.

“Nosotros dijimos que no estábamos de acuerdo ayer porque queríamos un beneficio, una rebaja en los combustibles, pero que fuera importante, que vinieran ayudas a toda la comunidad. Nosotros sentíamos un compromiso con toda la comunidad porque acá llegaron taxis, llegaron taxis colectivos, llegaron furgones escolares, llegaron la gente de las motos, entonces ya esto se había convertido en un movimiento social. Creemos que hoy día básicamente se logró un acuerdo, sí, pero una rebaja para el transporte que también, aunque suene feo, fueron migajas los que nos dieron”, agregó en entrevista con 24 Horas.