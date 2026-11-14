Senapred activa alerta SAE preventiva para la comuna de Alto del Carmen en la Región de Atacama

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) activó este sábado el Sistema de Alerta de Emergencia (SAE) preventivo para la comuna de Alto del Carmen, en la Región de Atacama, ante una situación de riesgo en las inmediaciones del río del Carmen.

La alerta está dirigida especialmente a los habitantes de San Félix y Villa Orcón Quemado, a quienes las autoridades llamaron a mantenerse alejados de la ribera del río como medida de precaución.

El director regional de Senapred Atacama, Roberto Muñoz, confirmó la activación del sistema de mensajería y precisó las instrucciones para la población.

“A las personas que se encuentran en la Villa Orcón Quemado, evitar acercarse a la ribera del río del Carmen y a toda la comunidad de San Félix evitar dicho tramo cercano al río del Carmen”, señaló.

Ante el escenario de riesgo, equipos de emergencia se mantienen desplegados en la zona para responder a eventuales contingencias y resguardar la seguridad de los habitantes.

“Las medidas de autocuidado y de poder prevenir las acciones de riesgo son fundamentales en estas situaciones. Se encuentra desplegado a nivel municipal, de Bomberos y de Carabineros en el sector”, agregó Muñoz.

Desde Senapred reiteraron el llamado a evitar cualquier acercamiento al río del Carmen, especialmente en los sectores señalados, y a mantenerse atentos a las instrucciones de los organismos de emergencia.

Asimismo, recomendaron informarse a través de los canales oficiales para conocer eventuales actualizaciones sobre la situación en la comuna.