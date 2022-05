FIFA entregó nómina de árbitros que irán al Mundial de Qatar con la presencia de un chileno

La Comisión de Árbitros de la FIFA dio a conocer el listado de jueces que estarán presentes en el Mundial de Qatar 2022, donde contarán con la presencia de un chileno y la participación de referís mujeres por primera vez en la historia de la competencia masculina.

El representante chileno, Julio Bascuñán, no será árbitro principal ni asistente, sino que estará cumpliendo funciones en el VAR. La FIFA convocó a 36 jueces principales, 69 referis asistentes y 24 oficiales encargados del video arbitraje.

Dentro de la presencia femenina, tres árbitras estarán en función de juezas principales y tres en calidad de asistentes. Las convocadas son: Stéphanie Frappart (Francia), Salima Mukansanga (Ruanda), Yoshimi Yamashita (Japón), Neuza Back (Brasil), Karen Díaz Medina (México) y Kathryn Nesbitt (Estados Unidos).

Ante esto, el presidente de la Comisión de Árbitros de la FIFA, el reputado exreferí internacional italiano, Pierluigi Colina, comentó que “espero que en el futuro, la selección de árbitros de partidos femeninos de élite para importantes competiciones masculinas se perciba como algo normal y ya no como algo sensacional. Se merecen estar en la Copa Mundial de la FIFA”.

36 referees

69 assistant referees

24 video match officials

Selected #WorldCup match officials represent the highest level of refereeing worldwide.

6 women’s match officials appointed for first time in FIFA World Cup history.

👉https://t.co/sw289IUDX9 pic.twitter.com/j5TFxePzdn







— FIFA Media (@fifamedia) May 19, 2022