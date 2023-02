Campeonato Nacional 2023: la "UC" y la "U" lograron importantes triunfos; mientras que Colo-Colo enredó puntos en el Monumental

La fecha 5 del Campeonato Nacional 2023 comenzó este jueves 16 de febrero y termina este lunes 20 con el duelo entre Palestino y Unión La Calera. Entre las sorpresas se encuentran los primeros triunfos de Magallanes y Deportes Copiapó.

Esta fecha tuvo interesantes resultados, tales como los triunfos de Universidad de Chile y Universidad Católica a O'Higgins y Audax Italiano respectivamente. Por otro lado, el actual campeón, Colo-Colo, empató a un gol ante Everton.

Jueves 16 de febrero

La fecha 5 del Campeonato Nacional comenzó este jueves pasado con el duelo entre Curicó Unido y Deportes Copiapó.

Curicó Unido 1 - 2 Deportes Copiapó

En el Estadio Bicentenario de La Granja se vivió una jornada histórica para Deportes Copiapó, puesto que el elenco de Atacama obtuvo su primer triunfo en Primera División al derrotar como visita a Curicó Unido por dos goles a uno. Los locales abrieron la cuenta a los 33' obra de Yerko Leiva, pero la visita empató a los 45+5' mediante Maxi Quinteros. El propio Quinteros puso el 2-1 definitivo a los 78'. Los curicanos llegan con dudas a su duelo de este martes por Copa Libertadores ante Cerro Porteño (Segunda Fase) en el Estadio Monumental.

Viernes 17 de febrero

La jornada del viernes tuvo un encuentro: Unión Española recibió a Magallanes, lo que también fue un histórico resultado.

Unión Española 1 - 2 Magallanes

Unión Española recibió en el Bicentenario de La Florida a Magallanes, lo que fue el primer triunfo de "La Academia" en el torneo y el primero en su retorno a la División de Honor, tras descender en 1986. Los goles para los "Albicelestes" fueron obra de Thomas Jones a los 45+3' y un autogol hispano por parte de Luis Alberto Pávez a los 54'. Ignacio Núñez a los 90+5' puso el descuento a favor de Unión Española.

Sábado 18 de febrero

La jornada sabatina tuvo tres encuentros: Coquimbo Unido vs Huachipato; Cobresal vs Ñublense y Audax Italiano vs Universidad Católica.

Coquimbo Unido 1 - 2 Huachipato

Los "Piratas" recibieron en el Francisco Sánchez Rumoroso al líder del Campeonato, Huachipato. Finalmente, fue triunfo de los "Acereros" por dos goles a uno. Brayan Palmezano a los 39' inauguró el marcados a favor de la visita, Rubén Farfán a los 61' empató momentáneamente y a los 66', Nicolás Baeza puso el dos a uno a favor del líder exclusivo del torneo.

Cobresal 1 - 1 Ñublense

En medio de un temporal que afectó al Estadio El Cobre del Salvador, Cobresal y Ñublense empataron a un gol. Alex Valdés a los 4' puso en ventaja a la visita, pero Gastón Lezcano a los 6' empató rápidamente el encuentro. En encuentro fue demorado por un momento debido a las lluvias, granizos y la tormenta eléctrica que afectó a la hora del partido.

Audax Italiano 1 - 2 Universidad Católica

En el Bicentenario de La Florida se vivió un polémico encuentro entre "Itálicos" y "Cruzados", puesto que el encuentro terminó con cuatro expulsados. Los locales inauguraron el marcador a los 36' obra de Gonzalo Ríos, pero la visita dio vuelta el resultado en segundo tiempo mediante los goles de Eugenio Mena (60') y Cristian Cuevas a los 82'. Al final del encuentro fueron expulsados Fernando Juárez (85') y Carlos Labrin (90+4') por el lado de Audax; mientras que por el lado de la "UC" vieron la tarjeta roja Alfonso Parot e Ignacio Saavedra, ambos al 90+4'.

Domingo 19 de febrero

La jornada dominical tuvo dos encuentros: O'Higgins vs Universidad de Chile; y Colo-Colo vs Everton.

O'Higgins 0 - 1 Universidad de Chile

En el Estadio El Teniente de Rancagua, "Celestes" recibieron a los "Azules", donde la visita ganó el encuentro en el final mediante la anotación de Leandro Fernández a los 90+4'.

Colo-Colo 1 - 1 Everton

El "Cacique" recibió a los "Ruleteros" en el Estadio Monumental en un encuentro que finalizó con un empate y la expulsión de Maximiliano Falcón a los 79'. Las anotaciones fueron obra de Leandro Benegas a los 44' para los "Albos" y Alejandro Henríquez a los 48' para la visita.

Lunes 20 de febrero

Este lunes se disputará el último encuentro de la fecha 5 del Campeonato Nacional 2023 con el duelo entre Palestino y Unión La Calera en el Estadio Municipal de La Cisterna.