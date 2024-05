Arde Roma: Jarry le gana Tsitsipás y por primera vez hay dos chilenos en semis de un master mil

El tenis chileno vuelve a estar en lo alto y a manos de las dos primeras raquetas nacionales. Ayer, Alejandro Tabilo en un partido menos trabajo logró alcanzar la semifinal. Hace un par de horas, Nicolás Jarry logró lo mismo, pero en un partido luchado, largo y contra el número seis del mundo Stéfanos Tsitsipás por 3-6; 7-5 y 6-4.

El griego no pudo con la derecha del chileno. Durante el trámite del partido, el favorito logró distanciarse del chileno, pero Jarry no perdió la calma ante la diferencia de puntos y en momentos claves sacó su característico derechazo que dejaba estéril cualquier respuesta de Tsitsipás y permitía que la distancia no fuese más abultada.

Prueba de ello fueron los 13 breake points del griego de los cuales sólo pudo concretar dos. En cambio, Jarry logró quebrar en instancias claves. De nueve oportunidades de brake, concretó tres. En cuanto a los aces hubo una eficacia equivalente: Tsitsipás tuvo cinco y Jarry ocho.

El trámite del último set se luchó. No hubo quiebres hasta el último game en donde el griego trató de imponerse contra el chileno, pero no pudo. Si bien logró llevar a un deuce un complicado 15 – 40, Jarry logró imponerse luego de insistir dos veces con ventaja impuesta por su derecha.

Tsitsipás se notó nervioso. Golpeó la raqueta contra la estructura que sostiene las toallas al darse cuenta de que el partido se le estaba escapando y, en un punto clave, pifió una pelota simple de sobre pique y el tiro llegó a la red. Jarry se mantuvo sólido en su juego y logró imponerse al final.

Qué viene

Jarry esperará jugar la semifinal mañana a las 2:30 contra el estadounidense Tommy Paul (14°) mientras que Tabilo jugará también mañana contra el alemán Alexander “Sasha” Zverev, número tres del mundo.

Tras el partido, el Nico reveló que “ganarle a Stefanos, es uno de los mejores triunfos. Estuve intentando de diferentes maneras, porque él estaba jugando muy bien”. Sobre el trámite dijo que tuvo que “ajustar cosas en el revés, porque él estaba jugando muy profundo”.

El nieto de Jaime Fillol sinceró que busca “maneras de ser más fuerte, feliz, de disfrutar más y estos partidos los he disfrutado mucho. Eso tiene que ver con el rendimiento y espero continuar de esta manera. Ahora a recuperarse para batallar mañana”, indicó.