Pizarro acusa “gestiones comprometidas” que descartaron al Sausalito como sede del Mundial Sub 20

El ministro Jaime Pizarro explicó que la FIFA excluyó al Estadio Sausalito del Mundial Sub 20 en Chile 2025 por no cumplir con los compromisos de mejora en los plazos establecidos. Aseguró que los estadios fiscales cumplieron con los requerimientos, mientras que los de las municipalidades no.

