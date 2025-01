Acuerdo entre clubes de segunda división deja sin efecto polémica regla sub 23

Síntesis generada con OpenAI

Clubes de la Segunda División Profesional acordaron eliminar la regla sub 23 para 2025 tras una reunión en la ANFP. Aunque el acuerdo debe ser ratificado por el Consejo de Presidentes, Guillermo Lee, presidente del San Antonio Unido, destacó la competitividad y libertad laboral lograda. La norma sub 20 se mantiene y será obligatoria la presencia de cinco jugadores sub 25 en cancha.

Desarrollado por El Mostrador