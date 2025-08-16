Papelón monumental: Colo Colo es goleado por la UC y Almirón vive sus últimas horas como DT albo

Colo Colo sufrió un duro revés en el estadio Monumental al caer 4-1 frente a Universidad Católica, en un clásico que dejó a los albos fuera de la zona de clasificación a copas internacionales y a 17 puntos del líder Coquimbo Unido.

El arquero Fernando de Paul vivió una jornada negra, con tres errores que terminaron en goles cruzados. A los 23 segundos, Cristián Cuevas abrió el marcador tras un mal control del portero, mientras que a los 11’ Tomás Astaburuaga aumentó con un cabezazo en un tiro de esquina, que De Paul no pudo contener tras una lenta reacción.

Pese a intentos de Javier Correa y Lucas Cepeda, la UC fue más efectiva y Fernando Zampedri convirtió el tercero tras otra mala salida de De Paul. Colo Colo descontó a los 43’ gracias a Erick Wiemberg, pero apenas iniciado el segundo tiempo, Cuevas firmó su doblete tras una jugada de Clemente Montes. Desde ahí, los albos naufragaron en la desesperación y ni los ingresos de Claudio Aquino y Francisco Marchant cambiaron el trámite.

El 4-1 dejó a los cruzados con 30 puntos, en el sexto lugar, mientras Colo Colo quedó con 27.

En medio de gritos contra Jorge Almirón, el DT albo quedó en la cuerda floja. Según ADN Deportes, su salida se definirá esta semana, salvo que presente su renuncia. Tras el partido, el presidente Aníbal Mosa confirmó que se reunirá con el entrenador, señalando que “es una situación muy difícil”.