Suspendido partido de la U ante Independiente por incidentes entre barras

El partido entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, válido por la Copa Sudamericana, fue suspendido —temporalmente, por ahora— luego de que se registraran enfrentamientos entre las barras de ambos equipos.

Los incidentes comenzaron a los tres minutos del segundo tiempo, cuando, según información preliminar y registros difundidos en redes sociales, hinchas chilenos ubicados en una de las galerías del Estadio Libertadores de América comenzaron a arrojar objetos contundentes hacia el público rival.

A pesar de los intentos de jugadores de ambos equipos por calmar la situación, los enfrentamientos continuaron, poniendo en riesgo la seguridad de los miles de asistentes presentes.

Los hinchas chilenos se volvieron locos. Empezaron a atacar a la barra de Independiente. Le prendieron fuego a las butacas y las arrojaron. Además, lanzaron bombas estruendo.

Frente a la escalada de la violencia, las autoridades del estadio ordenaron la evacuación inmediata de los hinchas visitantes, advirtiendo que de no cumplir con la medida, el club chileno podría ser sancionado. “Los hinchas visitantes deben abandonar el recinto inmediatamente, de lo contrario el Club Universidad de Chile será sancionado”, se informó por los altoparlantes.

Hasta el momento, el partido se encuentra suspendido con el marcador empatado 1-1, resultado que momentáneamente deja a Universidad de Chile clasificando a los cuartos de final del torneo continental.