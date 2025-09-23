Alejandro Tabilo se recompone frente a Lorenzo Musetti y se queda con el Abierto de Chengdu

Alejandro Tabilo (112°) logró frenar el intento de remontada del italiano Lorenzo Musetti (9°), primer favorito, para adjudicarse su primer título del año al imponerse en la final del torneo de Chengdu (China).

Tabilo, que tuvo que pasar por la previa en el inicio de su gira asiática, disputaba su quinta final en el circuito ATP y se reencontró con la gloria que no saboreaba desde el pasado año cuando ganó en Auckland y Mallorca. Fue una gran lucha que se extendió durante dos horas y 39 minutos de partido, resuelto con el marcador en 6-3, 2-6 y 7-6 (5).

¡ALEJANDRO TABILO CAMPEÓN DEL ATP 250 DE #CHENGDÚ! 🇨🇱🏆 📺 Mirá el mejor tenis en el Plan Premium de Disney Plus. pic.twitter.com/DAstKgoOY7 — ESPN Tenis (@ESPNtenis) September 23, 2025

El nacional fue el que primero golpeó, al romper el servicio del italiano en el octavo juego y encaminar la primera manga a su favor, pero Musetti reaccionó rápidamente, se situó de inmediato con un 0-3 y se apuntó con claridad el segundo parcial.

La segunda manga fue frenética. Ninguno cedió su saque hasta que el italiano tuvo el partido en su mano con el servicio del chileno. Llegó a disponer de dos bolas de partido, pero el jugador sudamericano consiguió salvarlas.

Así las cosas, ambos se encomendaron al desempate. Pareció sentenciar Musetti de nuevo con un con un 1-4, pero Tabilo, un tremendo luchador, se recompuso otra vez para ganar el encuentro y la corona en el torneo asiático.

Así las cosas, Tabilo logra nuevamente conquistar un torneo asiático tras 18 años de sequías nacionales, siendo el último el de Fernando González en 2007 en el ATP de Beijing.