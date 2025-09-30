Blue Lock: Chile se juega una final ante Egipto tras caer contra Japón en el Mundial Sub 20

En el segundo duelo del Grupo A del Mundial Sub 20, la Selección Chilena no pudo repetir lo mostrado en su debut frente a Nueva Zelanda y sucumbió ante un ordenado elenco japonés.

En el primer tiempo, Sebastián Mella contuvo un penal que pudo haber complicado aún más el panorama y Willy Chatiliez desperdició una clara ocasión de gol, la más nítida para los locales.

El complemento marcó la diferencia. En el minuto 52, un nuevo penal para Japón fue transformado por Rion Ichihara, capitán y figura de los “Samuráis Azules”. Más tarde, un mal despeje de Matías Pérez derivó en un potente remate de Yumeki Yokoyama que sentenció el 0-2. Chile mostró dominio territorial pero sin profundidad, evidenciando carencias ofensivas y falta de fineza en la última jugada.

Con este resultado, Japón quedó prácticamente clasificado con seis puntos, mientras que La Roja, con tres unidades, deberá jugarse la vida frente a Egipto este viernes 3 de octubre a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Un triunfo aseguraría la clasificación a octavos, mientras que un empate o derrota obligaría a depender de la tabla de mejores terceros.

El técnico Nicolás Córdova reconoció que su equipo deberá elevar el nivel: “Con un poco más de fineza, hacíamos un mejor partido. Esperamos mejorar porque el nivel de Japón es superior al de Nueva Zelanda”, señaló. Por su parte, Lautaro Millán insistió en la confianza del plantel: “Esta selección no tiene límites, ahora tenemos que demostrarlo contra Egipto”.

En paralelo al duelo de Chile, Japón enfrentará a Nueva Zelanda, partido que podría definir al otro clasificado del grupo. La Roja, en tanto, deberá asumir el choque como una verdadera final para mantener vivo el sueño mundialista en casa.