La verdadera prueba de fuego: Chile se mide ante Japón por el Mundial Sub 20

Este martes 30 de septiembre, la selección chilena se juega un duelo clave en el Mundial Sub 20 ante Japón. El ganador quedará con un pie en los octavos de final, pues ambos equipos llegan con tres puntos tras sus victorias en el debut: Chile 2-1 sobre Nueva Zelanda y Japón 2-0 frente a Egipto.

El ánimo en La Roja es alto. “Esta selección no tiene límites”, afirmó Lautaro Millán tras el estreno. Sus compañeros Emiliano Ramos y Felipe Faúndez reforzaron la idea en conferencia de prensa, destacando el apoyo del público en el Estadio Nacional y la preparación del grupo para enfrentar a cualquier rival.

El técnico Nicolás Córdova, sin embargo, reconoció falencias. “Con un poco más de fineza, seguramente hacíamos un mejor partido. Esperamos mejorar porque el nivel de Japón es superior al de Nueva Zelanda”, advirtió, anticipando un choque exigente: “Será un partido donde vamos a tener que estar con las líneas cortas. Habrá que tener mucha paciencia porque es un equipo que cubre los espacios”.

Chile repetirá nombres, pero con ajustes de posiciones: Sebastián Mella; Ian Garguez, Matías Pérez, Nicolás Reyes, Felipe Faúndez; Mario Sandoval, Vicente Álvarez, Agustín Arce; Lautaro Millán; Juan Francisco Rossel y Emiliano Ramos.

El rival mostró jerarquía en su estreno, con la velocidad de Yuto Ozeki y Soma Kanda, además de la definición de Hisatsugu Ishii. El capitán nipón, Rion Ichihara, aseguró que seguirán “haciendo las mismas cosas” para volver a sumar.

El partido se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional. Antes, a las 17:00, Egipto y Nueva Zelanda buscarán sumar para seguir en carrera.