Chile se olvidó de la métrica más importante: perdió ante Egipto y clasificó a octavos por suerte

Chile cayó ante Egipto por 1-2 en su último partido de la fase de grupos del Mundial Sub 20. El equipo de Nicolás Córdova, que llegaba con la opción de clasificar por sus propios méritos, terminó avanzando de ronda solo por el criterio de Fair Play, ya que los africanos sumaron más amonestaciones.

El partido comenzó con Egipto presionando en busca del triunfo, lo que dejó espacios que Chile intentó aprovechar. A los 2 minutos, Juan Francisco Rossel cabeceó desviado, y luego Vicente Álvarez tuvo otra opción clara con un tiro cruzado. El gol llegó a los 26’, cuando Javier Cárcamo remató desde fuera del área y abrió la cuenta.

Egipto respondió con un tiro libre de Mohamed Abdallah que dio en el travesaño y, en el segundo tiempo, encontró el empate con un cabezazo de Ahmed Abdin tras un córner. Chile buscó recuperar la ventaja y Rossel tuvo una clara, pero el portero rival evitó el gol.

Ya en el final, cuando el empate aseguraba la clasificación, un tiro libre de Omar Khedr en los descuentos selló la victoria de Egipto. La derrota dejó en silencio al Estadio Nacional, pero la clasificación se mantuvo gracias a las cuatro amarillas que los africanos acumularon en el partido, criterio que permitió a La Roja avanzar a octavos.

Ahora Chile espera rival, aunque con más dudas que certezas de cara a la siguiente fase del torneo.