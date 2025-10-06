Adiós Santiago: cuándo y dónde juega la selección chilena los octavos de final del Mundial Sub 20

La selección chilena dejó Santiago y ya viaja rumbo a Valparaíso, donde disputará los octavos de final del Mundial Sub 20. El equipo de Nicolás Córdova clasificó en el segundo lugar del grupo A, lo que obliga a cambiar de sede luego de disputar sus tres encuentros en el Estadio Nacional.

El próximo desafío será ante México, en el estadio Elías Figueroa Brander, el martes 7 de octubre a las 20:00 horas. El recinto porteño será el encargado de abrir la ronda de los 16 mejores del certamen juvenil.

La ANFP confirmó la programación y compartió imágenes del plantel durante su traslado desde el hotel de concentración en Santiago. Varios hinchas llegaron a despedir al equipo antes de su viaje, acompañando a La Roja en la previa de un partido clave para continuar su camino en el torneo mundialista.

Los otros duelos de octavos

Martes 7 de octubre

Ucrania vs. España. 17:00 horas. Estadio “Elías Figueroa”, Valparaíso.

Miércoles 8 de octubre

Argentina vs. Nigeria. 17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago.

17:00 horas. Estadio Nacional, Santiago. Colombia vs. Sudáfrica. 17:00 horas. Estadio Fiscal, Talca.

17:00 horas. Estadio Fiscal, Talca. Japón vs. Francia . 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago.

. 20:00 horas. Estadio Nacional, Santiago. Paraguay vs. Noruega 20:00 horas. Estadio Fiscal, Talca.

Jueves 9 de octubre