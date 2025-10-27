Colo Colo pasó del festejo al infierno: Limache lo empató en los descuentos y complica su temporada
El Cacique ganaba cómodo 2-0 en el Nacional, pero terminó igualando ante Limache en un cierre de infarto. El resultado deja a los albos a seis puntos del último cupo a torneos internacionales y prolonga su crisis futbolística a cinco fechas del final del campeonato.
El Estadio Nacional fue escenario de una tarde que parecía perfecta para Colo Colo y terminó en desilusión. El equipo albo, que dominaba con autoridad a Limache, dejó escapar una victoria que lo mantenía con vida en la lucha por alcanzar un cupo internacional. El 2-2 final no solo desató la frustración de los hinchas, sino que agudizó las dudas sobre el rendimiento, incapaz de sostener la ventaja y cerrar los partidos.
El encuentro comenzó favorable al Cacique, que a los 17 minutos abrió la cuenta con un certero cabezazo de Claudio Aquino. El ritmo colocolino y el ambiente en Ñuñoa hacían pensar en una tarde tranquila. Más aún cuando Limache quedó con diez jugadores antes del descanso: Yonathan Andía fue expulsado a los 33’ por una dura entrada sobre Marcos Bolados, y cinco minutos después Sebastián Vegas vio la segunda amarilla.
Colo Colo encontró espacios en el complemento y amplió la diferencia a los 69’ con una buena definición de Lucas Cepeda. Pero el guion cambió de forma dramática en los últimos minutos. A los 83’, Daniel “Popín” Castro descontó tras revisión del VAR y encendió las alarmas. El cuadro visitante, sin nada que perder, empujó hasta el final.
Cuando el reloj marcaba el 90+6’, un centro al área encontró solo a Luis Felipe Hernández, que de cabeza selló el 2-2 ante el silencio del Nacional. El equipo albo aún tuvo dos opciones claras para ganar, pero la pelota no quiso entrar.
El empate deja a Colo Colo con 35 puntos, seis menos que Cobresal, último clasificado a la Copa Sudamericana, y reaviva las críticas a un plantel que no logra sostener resultados. Limache, en tanto, suma 22 unidades y respira, apenas dos puntos por encima del descenso. La fiesta alba terminó en pesadilla.
