Coquimbo Unido hace historia y logra el campeonato de la Primera División

Coquimbo Unido se inscribió esta noche en los anales de la historia del fútbol chileno, al conseguir por primera vez el campeonato de la Primera División, luego de que en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, ante cerca de 18.000 espectadores, los “Piratas” vencieran 2-0 a Unión La Calera. Los goles fueron anotados por Cecilio Waterman en los minutos iniciales (’19), y por Benjamín Chandía en el segundo tiempo (’75).

La victoria, por cierto, no fue fruto de la casualidad, pues el equipo lideró el torneo con autoridad, mostrando consistencia y fortaleza en numerosos partidos decisivos.

Como era de esperar, la ciudad estalló en una fiesta luego del triunfo, dado que es la primera vez que el club logra alzarse con el título de Primera División, en sus 67 años de existencia. Se transforma también en el campeón número 17 en la historia de la liga chilena.

Con el título en sus manos, Coquimbo Unido ya mira hacia adelante y no solamente deberá defender su condición de favorito en temporadas futuras, sino consolidar su plantilla y mantener el nivel competitivo. Además, este logro abre la posibilidad de participar en torneos internacionales, con lo que ello implica en gestión, inversión y presión futbolística.

También habrá que ver cómo se refuerza el club y cuál será su estrategia para no verse superado por rivales tradicionales del fútbol chileno.