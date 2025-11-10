Campeonato Nacional: la racha del campeón Coquimbo sigue mientras la UC y la U luchan por Chile 2

La fecha 27 del Campeonato Nacional 2025 cerró con una jornada de definiciones clave en la parte alta y baja de la tabla. El ya campeón Coquimbo Unido mantuvo su impresionante rendimiento al vencer 2-1 a Palestino en La Cisterna, alcanzando 15 victorias consecutivas y completando la hazaña de derrotar a todos los equipos de la liga en la temporada.

Detrás del cuadro aurinegro, la atención se centra en la disputa por el “Chile 2”, que entrega un cupo directo a la fase grupal de la Copa Libertadores 2026. Universidad Católica dio un paso clave al superar 1-0 a La Serena y llegar a 51 puntos, mientras que O’Higgins goleó 4-2 a Ñublense en Rancagua y quedó tercero con 50 unidades.

Universidad de Chile, en tanto, logró una épica remontada 4-3 sobre Deportes Limache, alcanzando 48 puntos y manteniéndose en la pelea.

En la medianía de la tabla, Colo Colo venció 2-1 a Unión Española en Santa Laura, sumando 41 puntos y acercándose a los puestos de Copa Sudamericana. El resultado tuvo consecuencias inmediatas en el elenco hispano: el técnico Miguel Ramírez presentó su renuncia, dejando al equipo penúltimo con 21 puntos, en zona de descenso directo.

Con este triunfo, de los albos, quedan a solo dos de Audax Italiano, que marca el corte en el séptimo puesto, quienes perdieron con Huachipato en Talcahuano.

En la parte baja, Deportes Iquique logró un valioso 2-1 ante Unión La Calera, y Everton sorprendió al derrotar 2-1 a Cobresal en El Salvador, sumando puntos vitales en su lucha por la permanencia.

El torneo hará una pausa por la fecha FIFA y las elecciones presidenciales, antes de reanudarse con la fecha 28, programada para el fin de semana del 23 de noviembre.