DT de La Roja Sub 17 tras eliminación del Mundial: “Fuimos competitivos”

El adiós de La Roja Sub 17 del Mundial de Qatar 2025 se consumó de la forma más cruel: pese a derrotar 2-1 a Canadá, el equipo quedó eliminado por diferencia de goles, luego de que los cuatro integrantes del grupo terminaran con cuatro puntos.

El técnico Sebastián Miranda expresó su tristeza tras la eliminación: “No tengo palabras en este momento. Estoy con una pena, con una tristeza tremenda… quedamos fuera por una diferencia de gol. De verdad que es tremendo. Me duele el alma”.

El entrenador destacó el esfuerzo del plantel juvenil: “Claramente los jugadores están mal, son chicos de 17 años que tenían una tremenda ilusión y un hambre por sacar adelante este Mundial. Fuimos competitivos y lamentablemente no nos alcanzó”.

En su balance, Miranda subrayó que “fuimos capaces de competir de igual a igual con todos los equipos, pero cometimos desconcentraciones que nos costaron los goles”. Además, instó a confiar en el proceso: “Estoy muy orgulloso de estos jugadores y les pido que crean en esta generación”.

“Ojalá puedan sumar minutos en sus clubes para alcanzar la madurez que se necesita en momentos específicos”, concluyó el DT, visiblemente afectado por la eliminación.