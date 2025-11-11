La Roja Sub 17 se juega la vida en el Mundial: tiene que ganar a Canadá para clasificar

La selección chilena Sub 17 llega al cierre de la fase de grupos del Mundial de Catar con la obligación de ganar. El equipo nacional, dirigido por Sebastián Miranda, suma apenas un punto en dos partidos y ocupa el último lugar del Grupo K, luego de su derrota ante Francia y su posterior empate con Uganda. Enfrente estará Canadá, que lidera la zona con cuatro unidades y buscará asegurar el primer puesto.

De acuerdo con el reglamento del torneo, sólo los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros acceden a los dieciseisavos de final. Por eso, la única opción para Chile de seguir con vida en la competencia es obtener los tres puntos ante los norteamericanos.

El cuerpo técnico ya tendría definida la formación titular para el encuentro. El once probable de la Roja sería con Vicente Villegas en el arco; Alonso Olguín, Bruno Torres y Francisco Daza en defensa; Martín Jiménez, Sebastián Vargas, Nicolás Pérez y Matías Orellana en mediocampo; y en delantera Antonio Riquelme, Yastin Cuevas y Zidane Yáñez.

El encuentro entre Chile y Canadá está programado para este martes 11 de noviembre a las 9:30 horas de Chile, y podrá verse en Chilevisión, Directv, chilevision.cl y DGO.

Una victoria mantendría viva la esperanza chilena en el Mundial Sub 17; cualquier otro resultado significará su eliminación anticipada.