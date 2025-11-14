Duoc UC celebró la versión 25 de sus JJOO: la mayor fiesta deportiva de la educación superior

El campus San Joaquín de la Universidad Católica se convirtió en el epicentro del deporte estudiantil. Estudiantes y colaboradores de 19 sedes de Duoc UC se reunieron para competir en diez disciplinas —entre ellas básquetbol, vóleibol, natación y fútbol— en el marco de los 25 años de los Juegos Olímpicos Duoc UC, una cita que ya es parte de la historia del deporte formativo nacional.

“Cumplimos nuestro aniversario de plata, y las expectativas eran altas. Este evento nos identifica, nos une como comunidad y refleja lo que somos: una institución que celebra la amistad, la alegría y la resiliencia. Nuestros estudiantes viven el deporte con entusiasmo y compromiso durante todo el año”, destacó Juan Almendra, Jefe de Deportes y Actividad Física de Duoc UC, sobre la trascendencia de este hito.

Por su parte, Nelly Bueno, subdirectora de Vida y Desarrollo Estudiantil, recalcó el impacto formativo de la iniciativa: “Los Juegos Olímpicos son una fiesta que nos llena de emoción y compromiso. Reúnen a 1.300 deportistas que representan a más de 30.000 estudiantes que hacen deporte en Duoc UC. A través de la actividad física desarrollan habilidades esenciales para el mundo laboral: trabajo en equipo, liderazgo, constancia y disciplina”.

El deporte que forma personas para una sociedad mejor

Entre los protagonistas, Valentín Jiménez, estudiante de Comercio Exterior y capitán del equipo campeón de básquetbol, destacó el valor del esfuerzo colectivo: “Este torneo demuestra el alto nivel que hay en cada sede. Nos preparamos mucho junto a nuestro entrenador y lograr el primer lugar fue fruto del trabajo duro. Estas instancias inspiran a cualquiera que ama el deporte, porque te enseñan que con esfuerzo y perseverancia se puede salir adelante”.

Desde la piscina, Javiera Ávila, alumna de Diseño de Vestuario y ganadora del oro en natación femenina, cerró su etapa en la Educación Superior con orgullo: “Es mi tercer año en los Juegos Olímpicos y el cierre perfecto de mi paso por Duoc UC. Entré sabiendo solo flotar y hoy compito en los cuatro estilos. El deporte me enseñó constancia, disciplina y equilibrio entre estudio y entrenamiento. Además, nos une como una gran familia”.

Para Duoc UC, el deporte es mucho más que una actividad extracurricular: es una herramienta educativa y social que promueve el bienestar, la inclusión y el liderazgo. Así lo resume Enrique Rojas, Director de Desarrollo Estudiantil y Titulados: “El nivel de competencia y profesionalismo de nuestros estudiantes es impresionante. Pero más allá de las medallas, lo valioso es cómo estas experiencias fortalecen su formación humana y profesional. El deporte deja huellas que acompañan toda la vida”.

Con 25 años de historia, los Juegos Olímpicos Duoc UC reafirman su rol como un semillero de talento y valores, una celebración que demuestra que el deporte no solo forma atletas, sino también personas preparadas para aportar al desarrollo y bienestar del país.